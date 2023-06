"LPMQTPHDLGP": Leo Messi en medio de un escándalo de TikTok

Discutir por qué país utiliza este insulto me parece bastante absurdo #argentina #españa #soyfelber @soyfelber Discutir por qué país utiliza este insulto me parece bastante absurdo #argentina #españa #soyfelber sonido original - Felber

El hombre reconoció que las cosas no salieron como él pensaba: “El otro día subí un video diciendo que la mayoría de los españoles eran capaces de entender esto (el insulto) y me han llegado miles de comentarios de argentinos maleducados”.

Felber contó que los argentinos le dijeron: “Eso es de nosotros, los campeones del mundo, Argentina”.

El influencer expresó en TikTok que los argentinos son personas “soberbias” que tienen el “ego muy alto”: “Esto aquí en España se usa, y si en Argentina también, pues muy bien. Es válido que se use en los dos sitios, pero me parece bastante soberbio que vuestra parte que estéis hablando de forma tan despectiva hacia España y hacia los españoles”.

Y agregó: “Estáis peleando por quien utiliza este insulto tan feo y me parece un poco ridículo”.

Rápidamente, los cibernautas apoyaron al influencer y metieron a Lionel Messi en la pelea: “No te preocupes por los comentarios de los argentinos, Messi se nacionalizó español”; “Los argentinos creen que tienen todo lo mejor, pero Leo Messi jugó aquí, no allá”; “Lionel Messi no parece argentino: él nunca nos diría algo así”.

Obviamente, varios argentinos salieron a responder: “Lloren, españoles, que aunque se haya nacionalizado español, Messi juega para nosotros. ¿Y quién ganó el Mundial con Leo como capitán?”; “Leo Messi es argentino, por si no se dieron cuenta, y les recuerdo algo: Nosotros, con Leo, ganamos el mundial, ustedes todavía están llorando por eso. Ajo y agua”; “Nunca me canso de escuchar que los argentinos tenemos el ego bien alto. La ironía no es algo muy común en otros países al parecer”; “Cuando Argentina inventó eso, España todavía era provincia romana”; “¿Competencia? Pero por favor, tu viejo mundo es insignificante al lado de Argentina”; “Yo no estoy nervioso para nada y mis ascendientes vinieron a matarse el hambre a Argentina”.