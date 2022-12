Los técnicos sanjuaninos y ¿cómo hay que jugarle a Países Bajos?

La Selección Argentina enfrentará a Países Bajos buscando meterse en semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero llegar a esa instancia no será nada sencillo, aunque tiene argumentos para creer.

Su esquema predilecto es el 3-5-2, destacándose el equilibrio defensivo, la posesión, la intensidad a la hora de la recuperación del balón y el uso de extremos para aligerar el ataque. Un verdadero examen para el conjunto argentino.

En San Juan, tres conocidos técnicos resaltaron que el Naranja no será un rival fácil pero manifestaron su confianza hacia Messi y compañía. Eso sí, los tres coinciden en que no es momento para hacer demasiadas variantes respecto al equipo titular que viene de barrer a Australia en octavos de final.

Ricardo Dillon - entrenador

"Sin dudas que Argentina ya tiene un modelo de juego con un sistema definido y no hay razón para cambiar en estos momentos. Distinto sería si vamos abajo en el marcador y a falta de pocos minutos decidimos jugar con más delanteros de área. Si Di María está en condiciones es el jugador más desequilibrarte junto a Messi y tiene que jugar. Si no está Di María ni Gómez podría jugar Paredes, para así darle más libertad a Fernández".

Cristian Bove - entrenador

"Hay que sostener a los dos marcadores centrales, a Martínez y a los laterales. Lo único que le diría a Acuña es que no juegue tanto para atrás. Por ahí abusa de volver y eso le quita profundidad al equipo. Después uno no sabe cómo es la interna y cómo están físicamente. Pero si estuvieran en buenas condiciones yo trataría de armar un mediocampo con una contención que podría ser Paredes; De Paul por derecha y Enzo Fernández por izquierda; adelante Messi, Álvarez (que hoy se ha convertido pieza fundamental y no lo puede sacar) y si estuviera bien, Di María. Y sino, para hacer un poquito mas ofensivo, lo pongo a Lautaro Martínez.

A diferencia de Australia, Países Bajos ha encontrado un equipo que físicamente no tiene diferencias con otros equipos, están todos bien y preparados físicamente. Ahora vas a encontrar un equipo tácticamente que es mejor, es más ordenado y más contundente. Hay que tomar los recaudas necesarios. Arabia encontró la forma de cómo contentar a Argentina, que es lo mismo que contener a Messi. Hoy los equipos están jugando bien cerrado, en 25 metros las tres líneas. Pero cerrado de ancho, equipo corto... eso es para contener a Messi. No le quieren dar espacios a Messi para jugar".

Emanuel Guirado - entrenador

"En primer lugar arrancaría con la misma formación que jugó contra Australia. Lo importante es no dejarle tanto el balón al rival porque tiene buena circulación, buen manejo. Países Bajos es de atacar por las bandas, entonces podemos tener problemas en la vía de los centros al área. En cuanto al juego nuestro hay que tener paciencia y entrar con paredes, remates desde afuera o con centros bajos desde los costados. Ellos tienen dos centrales muy buenos (Van Dijk y Aké); es un rival difícil pero se puede ganar jugando bien".