Los Pumas vencieron a los All Blacks y se quedaron con el Circuito Mundial de Seven

Los fanáticos del rugby están de festejo. Sucede que Los Pumas lograron quedarse con el Circuito Mundial de Seven al vencer a los All Blacks en un partido para el infarto. El elenco de la Unión Argentina de Rugby (UAR) se adjudicó una etapa del Circuito Mundial de Seven por cuarta vez en la historia, aunque esta fue la más relevante por el adversario, contexto y desarrollo del juego.