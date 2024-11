Los Pumas arrasaron con Italia en el comienzo de su gira en Udine

Primera Nacional Por ahora San Martín no puede quebrar el cero, pero saca un empate de oro en Floresta

El empate se rompió a los 3 minutos de juego, por parte del apertura argentino Tomás Albornoz gracias a un penal. Luego, a los 11′ llegaría el primer try del encuentro de la mano de Juan Cruz Mallía : el fullback argentino aprovechó un error por parte de la Azzurra, corrió más de 70 metros, hizo pasar de largo a Louis Lynagh y apoyó la pelota en el ingoal para ampliar la ventaja a 10-0 parcial.

Argentina se benefició del envión anímico que le dio el try y el segundo llegó gracias a Gonzalo Bertranou que, luego de que Rodrigo Isgró ganara una pelota clave en el aire, encontró una débil defensa de los anfitriones y convirtió el segundo try para la Albiceleste. A los 30 minutos el parcial era de 17-0.

Sin embargo, los dirigidos por el argentino Gonzalo Quesada iban a reaccionar cuando quedaban pocos minutos para el final de la primera etapa. Los dueños de casa se hicieron fuertes con el maul y provocaron una infracción que derivó en un try penal. Cuando en el reloj ya habían pasado los 40 iniciales, Tommaso Allan convirtió un penal que puso el 17-10 parcial.

El comienzo del complemento indicaba una posible remontada por parte de los azules que sumaron tres puntos debido a un penal. Sin embargo, Los Pumas cerraron rápido la ilusión ya que, a puro empuje en el maul luego de un line, el pilar Joel Scalvi llegó al ingoal para ampliar la ventaja a 24-13.

Postales de un triunfazo en suelo italiano.

Para comenzar a sentenciar el match, los dirigidos por Contepomi aumentaron el marcador con una gran jugada individual. Albornoz realizó una maniobra a lo largo de todo el campo para llegar a un nuevo try. El apertura despachó con un gran kick al fondo y, tras una serie de errores por parte de Italia, volvió a capturar el balón para llegar al ingoal. A los 58 minutos, el resultado era 31-13.

Minutos después, Los Pumas explotaron todas sus virtudes en un try en el que movieron la pelota de izquierda a derecha. En la finalización Matías Moroni se escapó y le sirvió la conquista al wing Santiago Cordero para estirar el resultado. El descuento de la Azzurra no tardó en llegar y, posterior a la conquista de Cordero, llegó el try de Giacomo Nicotera para poner el encuentro 36-18 a 10 minutos del pitido final.

Matías Alemanno iba a proporcionar una nueva conquista para los de celeste y blanco. Una maniobra de pizarrón de lineout dejó al segunda línea solo, que entró al ingoal sin marca. Para bajar la persiana al encuentro, la selección argentina convirtió un nuevo try por parte de Bautista Delguy. El resultado final de 50-18 le hizo honor al rendimiento del partido y Los Pumas se llevaron un marcador histórico ante los europeos.

