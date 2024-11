Santi Gómez Cora, el hombre que llevó a Los Pumas 7's a hacer historia, en San Juan: "La disciplina está creciendo en calidad y cantidad"

-La verdad que la idea es compartir un poco el proceso que hizo el equipo (Los Pumas 7's) desde mi perspectiva, como líder. Vamos a compartir un poco la historia. Vamos a contar que los sueños son posibles, por eso hablo de la máquina de cumplir sueños, esto de empezar con sueños tangibles, con sueños que se puedan realizar, por más que sean muy ambiciosos. Que siempre si uno se lo propone, si está convencido y con mucha disciplina, los sueños se logran y nada, contarles un poco cómo fue el proceso de este equipo y cómo logró cumplir todos esos sueños a través y con el equipo.

-La disciplina y el equipo ha tenido una evolución enorme, haciendo que Pumas 7's terminen en el primer puesto del circuito mundial de rugby seven...

-Un poco la idea con esto de Empezar Inspira es contar, más que nada transmitir un poco lo que fue en un equipo deportivo y cómo se puede lograr esto en empresa. El equipo, no solo en el último año, desde 2020 viene siendo competitivo, que pelea arriba, que es potencia mundial, que sale tercero en la general, segundo y primero este año. Y eso habla de una continuidad, de un proceso, de un proyecto que inició hace 10 años y que hoy está dando su mejor de frutos y la idea es mantenerlo competitivo. Si salimos primeros o segundos, la verdad es que lo relevante es hacer de Argentina la potencia mundial.

-Cuando me tocó iniciar este proceso estábamos en la final de las tablas, éramos uno de los equipos últimos y no éramos potencia. Pero hoy ganamos títulos, lideramos en el ranking y para todos los equipos somos el equipo a vencer. Así también dolió lo de los Juegos Olímpicos (quedaron en séptima posición); cuanto más grande es la ilusión, más duele la derrota. Pero bueno, buscamos ser un equipo competitivo y si ganamos títulos o estamos ahí arriba, mucho mejor todavía.

-¿Cuál crees que ha sido la clave de este revolucionario proceso, también para que los frutos se den tan rápido?

-Yo hago la analogía con el bambú japonés, es un proceso que se ve los frutos ahora, pero que empezó hace 10 años, y ese bambú en 7 años no se ve nada fuera de la tierra y cuando empieza a crecer, crece muy de golpe. Aparenta que es fácil crecer, pero en realidad tarda más de 7 años. Este equipo también estuvo bajo el radar de todos durante muchos años y hace un par que ya empezó a dar sus frutos, que empezó a crecer y empezó a llamar la atención y es algo que viene de hace mucho tiempo. Por eso digo que la disciplina, el proceso de continuidad, son dos palabras que muchas veces las escuchamos dando vueltas. Pero bien organizadas, bien planificadas, se logran objetivos. Por eso hablo de sueños, transformarlos en realidades mediante mucho trabajo.

-¿Qué análisis haces de rugby seven a nivel nacional en Argentina?

-El rugby en general va creciendo de todos lados, los clubes es lo mejor que tenemos en Argentina. Si hablamos de cuál es el diferencial, creo que el argentino tiene esa pasión que se tramita a través de los clubes que lo hace diferente a todos. Así que veo el rugby como va creciendo, no solo en cantidad sino en calidad, en plan el proceso que hace la unidad argentina a través de sus centros de rugby, academias. Hay resultados y jugadores cada vez mejores y de calidad.

-¿Y de San Juan tenés alguna referencia, te han charlado algo?

-Tengo entendido que el rugby se practica justamente en los clubes que se están iniciando en la disciplina. De hecho hay un torneo el sábado al que voy a ir, aprovecho para ir y ver si encuentro algún jugador, también con la posibilidad de compartir un momento con los clubes. Creo que el seleccionado les pertenece y por eso siempre son invitados a los entrenamientos y a compartir y en este caso me toca a mí ir a San Juan. Y voy a tratar de no solo ir a ver jugadores, sino voy a dar una charla de capacitación a entrenadores y a compartir.

-¿Qué tan importante es que San Juan pueda foguearse a través de este torneo?

-El rugby 7 pasó a ser olímpico y no hubo ningún cambio en cuantas estructuras de competencias y jugando un torneo de 15; a fin de años se arma un nuevo 7 como de cierre, más efectivos que competitivos. Me parece fantástico que se hagan estos torneos. Muchas veces se discute si es rugby profesional o no, el rugby se adapta a todo, es un de todo en particular. Me toca hablar del rugby porque es un deporte que conozco, pero como herramienta social es espectacular.