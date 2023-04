Los hinchas sanjuaninos colaboraron con Maratea: "Independiente es mi vida, mi viejo y mi infancia"

"El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", había confesado Maratea. "El 5% que mencioné anteriormente no es para mí, es para pagar los gastos del fideicomiso. La CD tampoco se va a llevar un porcentaje y no hay un vínculo de cuentas bancarias ni nada. Es muy de chorro pensarlo así, todo esto va a pasar por Mercado Pago. Si sobra dinero, irá destinado a las inferiores del club", había confesado Maratea.