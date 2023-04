Arrancó la colecta de Santiago Maratea: ¿cuánto se puede donar?

Maratea llegó temprano a la cancha acompañado por el vicepresidente rojo, Juan Marconi, quien tiene una relación de amistad con él. Le obsequió la camiseta del Diablo con el 10 en el dorso y su apellido. Se la puso y salió al campo de juego del estadio para anunciar a través de historias de Instagram el inicio de la colecta.

"Independiente tiene una deuda muy grande que supera los 20 millones de dólares. Si dos millones de hinchas ponen 4 mil pesos pagamos la deuda. Hay preocupación por el dolar. Hoy en día necesitaríamos 2.200.000 que pongan 4 mil pesos por el aumento del dólar", explicó primero.

Siguió: "Voy a compartir cuatro links: uno de 4 mil, otro de 8 mil, otro de 16 mil y otro de 30 mil. Y también compartiré un alias para el que quiera y pueda poner otra cifra. Con poner 4 mil alcanza, pero si querés poner por otros hinchas que no puedan hacerlo, se puede hacer".

El alias, que ya está habilitado para empezar a aportar, es Maratearojo. El CVU es: 0000003100056132456587.

"No es caridad lo que hago. Tiene que ver con cómo nos organizamos para llegar a soluciones colectivas. Soy amigo de Juan Marconi de hace muchos años. Hemos hablado un par de veces y el me ha tirado la idea de la colecta. Yo me pregunté cómo hacer y quién pondría plata para el Rojo. Hace meses empecé a jugar al fútbol en un club chico de Ezeiza y conecté un poco más cuando los hinchas me mandaban memes. Esto empezó como un meme y se fue haciendo cada vez más real", contó ya en conferencia de prensa.

Fuente: Clarín