Los elencos de San Juan pusieron primera en la Superliga Argentina y Copa Nacional

En lo concierne a la competencia, este fin de semana se puso en marcha la primera fecha. Entresemana, los elencos locales no tuvieron competencia por el torneo local. Por ello, la preparación en los días previos fue exclusivamente para el debut en estos torneos.

Superliga Argentina: la nueva Liga A1 dio un paso hacia adelante con cuatro partidos que se disputaron en nuestra provincia.

- Social San Juan 5-2 Lomas de Rivadavia.

Goles: Santiago Balmaceda, Agustín Gómez, Augusto Palacio y Matías Martín -2- (Social); Martín Illanes y Franco Gómez (Lomas).

- Unión Vecinal de Trinidad 4-2 Valenciano

Goles: Víctor Núñez -2-, Matías Aciar y Matías Sillero (UVT); Víctor Carrasco y Luca Garcés (Valenciano).

- Olimpia 2-3 Bancaria

Goles: Gonzalo Acosta y Federico Carrión (Olimpia); Santiago Díaz y Agustín Puerta -2- (Bancaria).

- Hispano 2-2 Richet y Zapata

Goles: Francisco Barragán y Marcos Orellano (Hispano, reciente campeón argentino senior); Javier Salguero y Emiliano Romero (Richet Zapata).

La primera fecha se completará el 4/5 con Huracán vs. Casa de Italia (13:00) y el 11/5 con Vélez vs Banco Mendoza (hora a confirmar), Estudiantil Porteño vs Andes Talleres (21:00) y Harrod’s vs Bernardino Rivadavia (21:00).

Copa Nacional: la nueva Liga A2 comenzó con muchos más partidos que la competición antecesora. Hubo mucha presencia de sanjuaninos.

- Viernes 26/4

- Unión VK 5-1 Estudiantil

Goles: Lucas Correa, Matías Pérez, Franco Flumiani y Mariano Velázquez -2- (Unión); Lucas Andrada (Estudiantil).

- Aberastain 4-3 Caucetera

Goles: Guillermo Babick -3- y Ezequiel Chávez (Aberastain); Ariel Ferre, Bautista Ferre y Matías Mateo (Caucetera).

- Domingo 28/4

- Palmira (Mendoza) 3-3 Sarmiento de Albardón

Goles: Iván Lentini -2- y Esteban Suden (Palmira); Santiago Martín y Fabricio Vargas -3- (Sarmiento).

- SEC San Juan 4-2 Maipú Giol (Mendoza)

Goles: Ignacio García -2- y Emiliano Gentile -2- (SEC); Nicolás Rojo y Carlos Cali (Maipú Giol).

- Colón Junior 4-5 Bancaria Blanco

Goles: Facundo Massa, Matías Salinas y Nicolás Rodríguez -2- (Colón Junior); Juan Cruz Martín -2- y Juan Pablo Jiménez -3- (Bancaria Blanco)

- Huarpes 5-3 IMPSA (Mendoza)

Goles: Mauricio Baigorria, Emilio Mercado -2- y Franco Sánchez -2- (Huarpes); Pablo González, José Zabala y Leonardo Huidobro (IMPSA).

- La Colonia (Mendoza) 1-4 Concepción PC

Goles: Joaquín Ledesma (La Colonia); Santiago Manrique, Santiago Herrero y Facundo Esquibel -2- (Concepción).

La primera fecha continuará el 1/5 con Rowing vs Recreativo (19:00). Por otro lado, Ciudad vs San Lorenzo tienen fecha y hora a confirmar.

Fuente: Sí San Juan