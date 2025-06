Lo 'limpiaron' de San Martín, debutó en el ascenso y clavó un gol agónico para dejar puntero a su equipo

Sin título.jpg

Este finde, Maxi 'Stone' fue vital en Gimnasia. Entró a los 76 minutos por Molina y en una de las más claras, no perdonó y la mandó a guardar. El delantero vio a Casa tirar la diagonal y el volante remató de primera al segundo palo. Inalcanzable para el portero, que pese a exigirse no llegó a sacarla. 1-0 final y el descontrol de todo Jujuy, que suma 40 puntos en la Zona B. Punterísimo y con la victoria agónica de un ex verdinegro que no pudo seguir en Concepción.