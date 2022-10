"Lo difícil de jugar afuera y las ganas de clasificar": los pibes Verdinegros ilusionados con entrar al reducido

Pese al campañón que hizo San Martín, depender por sí solo no le alcanza. Sacó diferencia a mitad del campeonato pero después se cayó. Sumar afuera le costó horrores y hubo un momento que la racha en el Hilario Sánchez se cortó. Altibajos que no se notaron mucho, pero sí la falencias para cerrar los partidos en el aguante de un resultado a favor. El fin de semana culmina la Primera Nacional y las esperanzas del Verdinegro están colgando de un hilo, es que no solo debe ganar, si no que debe cruzar los dedos para que Riestra pierda su partido. "Lo difícil de jugar afuera y las ganas de clasificar": los canteranos ilusionados con entrar al reducido.