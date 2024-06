Lionel Scaloni anunció cuándo dará la lista para la Copa América

Lionel Scaloni no esconde nada . Después del triunfo ante Ecuador en Chicago, reveló cuándo dará la lista de 26 convocados para la Copa América y explicó en conferencia de prensa la razón por la cual Lionel Messi comenzó en el banco de suplentes y jugó 35 minutos en la segunda parte.

“La lista... Vamos a esperar hasta después del segundo partido. Es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera pero necesitamos que estén con nosotros hasta último momento”, explicó Scaloni, quien debe descartar tres nombres de los 29 jugadores que pasaron toda la semana en Miami, donde volverán este lunes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1799983329921433901&partner=&hide_thread=false "LA LISTA LA VAMOS A DAR DESPUÉS DEL PARTIDO ANTE GUATEMALA"



Scaloni reveló cuando entregará la nómina de los convocados a la #CopaAmérica. pic.twitter.com/fpFvX2w2Vp — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2024

“Quedan pocos días a hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es lo mejor. Siempre duele dejar chicos afuera”, agregó el DT albiceleste que también aclaró que la ausencia de Nahuel Molina entre los suplentes se debió a que no quería arriesgar a algunos futbolistas a lesiones.

“Estos chicos llevan en la sangre competir en todos los partidos”, aseguró Scaloni en Chicago.

La suplencia de Lionel Messi

Sobre Messi, tampoco dio vueltas. “A veces no hay necesidad de arriesgar, no solo con Leo. Es cuidarlos para que lleguen en óptimas condiciones. No queríamos arriesgar a Nahuel Molina, el resto estamos contentos, quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección”, indicó.

El goleador Di María también fue tópico durante la rueda de prensa. "Está desde hace mucho con nosotros, quizás no tuvo la participación que él hubiera querido, pero sí es verdad que ha estado a consideración nuestra desde el primer momento que asumimos en la Selección y es un chico que nos puede aportar mucho por izquierda o derecha, de media punta, de falso nueve. Es una de las cosas de por qué ha venido y sobre todo por los últimos dos o tres meses que ha hecho", cerró.

FUENTE: Clarín