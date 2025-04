Lionel Messi se encontró con una leyenda y las redes estallaron: "¿Sos vos Lionel?"

La escena fue registrada en una serie de fotografías que el propio Richie compartió en sus redes sociales, donde se lo ve dándole la mano al capitán argentino y compartiendo unas palabras. “¡Cuando Lionel conoce a Lionel! La mamá le puso así por mí... Y ahora acá estamos”, escribió el músico en tono cómplice, aludiendo al ya conocido motivo detrás del nombre del futbolista. En el mismo posteo, agregó: “Fue genial conocerte después de todos estos años”.

