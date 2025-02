Lionel Messi, presente en el Super Bowl LIX, acompañado de sus compañeros de equipo

“Patrick, ¿Lionel Messi asistirá al partido del domingo...?”, le preguntó un cronista del mundo de la NFL a la figura de los Chiefs, quien sin dudar un segundo respondió “sí”. “Tener a alguien de ese calibre viendo el partido, será increíble mostrar quién soy y el talento que tengo. Lo vi jugar en Kansas City, creo que fue el año pasado, y marcó un par de goles en ese juego. Se ve la grandeza, esa grandeza que muestra cada día. Alguien a quien admirar e intentar alcanzar su nivel”, amplió, haciendo alusión al partido que disputó la Pulga en abril del año pasado. Allí, Inter Miami venció por 3 a 2 a Sporting Kansas City, donde el 10 anotó un gol y brindó una asistencia.

image.png

Y su deseo se hizo realidad, ya que el campeón del mundo llegó al evento con más de una hora de antelación al pitido inicial. El albiceleste llegó vestido con ropa notablemente cómoda, fiel al estilo que suele utilizar el diez. Incluso, tal era la esperanza de que Messi llegara a la gala, que las mismas cuentas oficiales de la NFL fueron las que publicaron el video del argentino ingresando al recinto. Al mismo tiempo, el rosarino está disfrutando del encuentro con su grupo de amigos, que también lo acompañan en el vestuario de las Garzas y se conocen desde su pasado en el Barcelona. Jordi Alba fue el protagonista de subir una foto a su Instagram personal en la que reveló que estaba disfrutando del enfrentamiento con Suárez, Busquets y el mencionado argentino.

Y, como era de esperarse, su llegada causó una gran repercusión en las redes. No solo por el simple hecho de que uno de los deportistas más importantes de la historia diga presente en un evento de tal magnitud, sino que el pueblo albiceleste volvió a hacer hincapié en la parte estética del futbolista. Su nuevo corte de pelo causó furor entre los internautas en el día de ayer, en el marco del penúltimo amistoso del Inter Miami en su pretemporada.

Los aficionados lo catalogaron como la “mejor versión de Messi en cuanto a su look”, mientras que otros hablan del ”prime estético" del argentino. Por su parte, otros optaron por una comparación con una histórica figura bíblica: “Messi va a llegar al Mundial 2026 con el mismo look que Jesús. No hay forma de que yo no me ilusione con el bicampeonato mundial”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1888719971959640363&partner=&hide_thread=false Messi has arrived for the Super Bowl pic.twitter.com/ntftAVpuQ6 — Major League Soccer (@MLS) February 9, 2025

Por su parte, el astro argentino ya estuvo presente en la pasada edición del Super Bowl (en la que Kansas City Chiefs venció por 25-22 a San Francisco 49ers en Las Vegas), aunque de una forma distinta. En esa ocasión no lo hizo en carne propia, sino que fue parte de un comercial que formaba parte del show de medio tiempo. En dicha oportunidad, el rosarino sacó sus dotes como actor de la mano de una marca de bebidas alcohólicas.

Allí, el diez se acercó a una barra de un bar para pedir una cerveza, pero no logró cumplir con su objetivo porque el barril estaba vacío. Mientras se realizaba el cambio, a Messi le cayó una pelota a los pies y comenzó a regatear a todo aquel que se le acercaba para intentar quitársela. En el medio, hubo una referencia al juego que hacía con su perro Hulk y además se dieron las apariciones estelares de Jason Sudeikis, actor que ganó gran popularidad en el último tiempo por su papel en una serie como Ted Lasso, y Dan Marino, histórico mariscal de los Miami Dolphins.

