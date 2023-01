Lionel Messi le ganó otra vez a Mbappé: ¿de qué se trata?

Mientras se aguarda por la primera gran gala de premiación que tendrá este 2023 con los FIFA The Best, Lionel Messi ya empieza a cosechar las distinciones por el gran año que tuvo durante el 2022: fue elegido por el diario inglés The Guardian como el mejor futbolista del último año y así lideró la lista de los 100 más destacados por sexta vez en su carrera. Kylian Mbappé quedó en la segunda colocación y Karim Benzema se ubicó en el tercer lugar.