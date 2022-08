Lionel Messi, fuera de los candidatos al Balón de Oro por primera vez desde 2005

Un bombazo fue el anuncio de la revista France Football con los 30 nominados para el Balón de Oro masculino 2022. No por los presentes, sino por los que faltaron: Lionel Messi, por primera vez desde 2005, no fue incluido en esta lista privilegiada. Y lo mismo sucedió con el brasileño Neymar. El futbolista más galardonado de la historia (el rosarino ostenta 7 estatuillas) no asistirá a la gala. Quien sí estará es el portugués Cristiano Ronaldo, que sigue vigente con 37 años. El gran favorito, sin embargo, es el francés Karim Benzema.