¿Lionel Messi, al borde de una sanción en la MLS?: el motivo

Decepción en Austin, Texas. Lionel Messi no viajará al All Star de la MLS, confirmando las dudas que sobrevolaban sobre su esperada participación en el partido de las estrellas en el que las figuras de la competición estadounidense se medirán contra las mexicanas. El estadio Q2 será sede esta noche entre los mejores de la MLS y los de la Liga MX.

"Sobre Leo, es una pregunta más para la liga, para su club. Yo simplemente entreno y dirijo a los jugadores que me dan", respondió el lunes el español Nico Estévez, técnico del Austin y entrenador del conjunto de la MLS para el All-Star.

"Yo espero que sí (que esté) porque tener aquí al mejor de la historia es algo muy importante para todos. Yo espero que sí. Siempre soy muy optimista con todas las cosas. Y, ¿por qué no? Espero que pueda estar aquí", dijo cuando la ilusión de ver al 10 todavía estaba viva.

Messi viene teniendo una continuidad asombrosa con el Inter Miami, jugando todos los minutos de los últimos 9 partidos en un lapso de 34 días, una maratón de encuentros entre los que cuentan los cuatro por el Mundial de Clubes y cinco más vinculados a la reaparición de su equipo en la MLS.

El precedente de Zlatan Ibrahimovic

Salvo que un jugador esté lesionado, la MLS sanciona con un partido de suspensión a los que decidan no acudir al All-Star. Eso fue lo que le sucedió en 2018 a Zlatan Ibrahimovic cuando formaba parte del LA Galaxy. De esta manera, Messi se expone a una sanción que podría cumplir el próximo sábado nada menos que contra Cincinnati, rival que le dio la única derrota en medio de las recientes seis victorias en la MLS.

El plantel de cada equipo, y puntualmente el de la MLS se armó en base a tres criterios: doce jugadores fueron votados por hinchas, futbolistas y periodistas, donde el que se destacó por encima del resto fue Messi. Los otros doce fueron convocados por el entrenador Estévez, y los dos restantes fueron selecciones del comisionado Don Garber, que se inclinó por Patrick Agyemang (Charlotte FC) y el flamante refuerzo de San Diego FC, Chucky Lozano.

El que tampoco apareció por Austin en fue su compañero Jordi Alba, quien además estaba previsto que compitiera en el concurso de habilidades del martes.

Por el lado mexicano también hubo una ausencia notable este martes: la del colombiano James Rodríguez (León), que iba asimismo a participar en el concurso de habilidades pero finalmente no tomó partido.

El periódico The New York Times aseguró que James no jugará este miércoles pero no pudo confirmar si Messi estará o no, definición que se terminó conociendo pasado el mediodía de Miami

También había dudas sobre la presencia de Sergio Ramos (Monterrey), pero Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que el defensor español saltará al campo en el encuentro del All-Star y que además será el capitán del combinado mexicano.

FUENTE: Clarín con información de Agencias