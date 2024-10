Liga de Profesionales: nadie quiere perder pisada y la tabla roja empieza a acechar

Las once categorías de la Liga de Profesionales de ADePU cada vez se pone más emocionante. Ninguno de los equipos quiere perder pisada y muestran fecha por fecha ser los protagonistas en sus respectivas categorías. La Fecha 7 pasó y dejó resultados abultados y en algunas categorías se empiezan a definir quiénes serán los protagonistas.

En la Categoría A de mujeres tres equipos están en lo más alto. La Scabioneta sigue imbatible e invicta. Y a pocos puntos se encuentra Bogas y Cuervas Rufrano . El que está muy complicado y necesita sumar es Olimpo Team, que no ha podido cosechar un solo punto en las 6 fechas disputadas.

WhatsApp Image 2024-10-03 at 13.22.38.jpeg

La “B” con be de Bianconeri. Las chicas siguen invictas y en lo más alto con puntaje perfecto. Seis jugados, seis ganados hasta ahora. Y en la “C”, Administradoras, La Fiori, Las Cuervas y Puntineras Estudiantil se encuentran en los primeros puestos peleando por el primer puesto.

Las ocho categorías masculinas están que arden. En Libres A tienen a tres invictos con siete fechas disputadas. Gloria Sanjuanina, Once Calvas y Otro Equipo están en los primeros puestos y no pierden pisada. La Espesa está complicado, todavía no ha sumado puntos. En Libres B solo está Champagnat invicto y como dueño del primer puesto.

MIRÁ EN DETALLES TODAS LAS CATEGORÍAS

LIGA DE PROFESINALES FEMENINA

CATEGORIA “A”

1.png

2.png

3.png

CATEGORÍA “B”

4.png

5.png

6.png

CATEGORÍA “C”

7.png

8.png

9.png

LIGA DE PROFESIONALES MASCULINA

LIBRES “A”

1.png

2.png

3.png

LIBRES “B”

4.png

5.png

6.png

JUNIOR “A”

7.png

8.png

9.png

JUNIOR “B”

10.png

11.png

12.png

VETERANOS “A”

13.png

14.png

15.png

VETERANOS “B”

16.png

17.png

18.png

SENIOR “A”

19.png

20.png

21.png

SENIOR “B”

22.png

23.png