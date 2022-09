Leonela Yúdica y Cecilia Román retornaron victoriosas el fin de semana

Fue Cecilia, quien el viernes, combatió ante su gente, lo que no sucedía desde noviembre del año pasado. Aquella vez fue en el estadio Marcelo García, de Pocito, en tanto que el presente la llevó a volver a combatir en el ring del Club Julio Mocoroa, donde no lo hacía desde el 14 de abril de 2018, cuando defendió su título mundial ante Ana María Lozano.

Esta vez, la rival fue la entrerriana Antonella Shirley Molina, quién no llegaba precedida de muy buenos pergaminos, pero que tuvo un papel digno ante la excampeona, aunque sin comprometerla en ningún momento, llevándose la sanjuanina una clara victoria por puntos en fallo unánime.

Luego del combate “la Ceci” comentó: “Pelear en San Juan me pone contenta, fue muy lindo volver al Mocoroa, recibir el apoyo y el cariño de la gente los días previos a la pelea y de quienes fueron el viernes. En 2018 creo que fue mi última pelea en Mocoroa por el título. Respecto a mi actividad, no sabría decirte si es la última pelea del año; aún restan tres meses para terminar el 2022; quizás pueda volver a pelear, o no. Vamos a ver qué nos trae este último trimestre del año” cerró nuestra representante.

Por el lado de Leonela, el panorama previo no se diferenciaba mucho, pues su rival Lucía “La Profe” Ruiz, hacía prever una pelea que a priori se presenta favorable a la campeona mundial, quien tomaba este combate como necesario para volver a entrar en ritmo, pensando en un compromiso muy serio que se avecina. Sin embargo, una lesión de la púgil bonaerense frustró esa idea y la pelea debió detenerse al finalizar el segundo round, por una lesión en un hombro, que no le permitió salir al round tres, decretándose la victoria por nocaut técnico de la sanjuanina.

Luego del compromiso, Leonela dijo: “Me queda gusto a poco, ya que solamente combatimos dos rounds y fue muy poco, ya que siempre el primer round es de estudio y con poco actividad. El segundo round estuvo lindo, con varios intercambios. Me hubiese gustado que la pelea llegara al octavo, especialmente porque para mí era una medida para saber cómo estaba físicamente y técnicamente y ver qué cosas hay que mejorar.

Lo positivo es que se volvió a la provincia con un triunfo, que es lo importante y ahora ya pensando en lo que será la próxima pelea que, si bien todavía no hay un contrato firmado, la fecha estimativa es la del 21 de octubre para defender el título mundial en Estados Unidos, de modo que ahora enfocados junto a mi equipo en ese objetivo. Seguiremos trabajando, esforzándonos al máximo, porque si todo va bien, ésta será la pelea de mi vida, la más importante de toda mi carrera y por eso tenemos que poner todo y trabajar al mil por mil todos los días.

Fuente: Sí San Juan