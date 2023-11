Leonela Yúdica cerró el año con un triunfo en Buenos Aires

La victoria de la sanjuanina fue por fallo unánime, donde las tarjetas de los jueces marcaron 78-74, 78-74 y 77-75.

Luego del triunfo, Leonela comentó: “Fue una pelea dura, en la que mi rival tuvo una destacada tarea, donde gané por puntos en un combate exigente; fue una linda pelea para terminar el año, dejando –como siempre- cosas para mejorar y corregir.

Ahora con nuevo entrenador (Rubén Ojeda), a quien ya conozco y con quien voy a trabajar de aquí en más, en la parte técnica, lo que significa una nueva experiencia, en una nueva etapa.

Finalizo contenta un año que ha sido muy positivo, después de haber obtenido el título mundial Silver del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Minimosca, que me permitieron también pelear en Las Vegas, Estados Unidos, contra Seniesa Estrada, donde hice una muy buena presentación, dejando un buena imagen a nivel internacional, lo que fue muy positivo porque si bien el resultado no me acompañó, la experiencia fue buena y la imagen que dejamos para todos los medios y personas que se hicieron eco del fallo con el que no estaban de acuerdo y se manifestaron en las redes sociales, lo cual también fue muy bueno, ya que muchísima gente, de todo el mundo, comenzó a seguirme.

Ahora, con este combate, que originalmente iba a ser por un título, que –finalmente- no se pudo dar y cerramos con esta pelea a ocho rounds, que fue muy buena para terminar el año en actividad y pensando en que el 2024, si Dios quiere, me va a llegar con una oportunidad para pelear por un título mundial.

He subido de puestos en los distintos rankings de las organizaciones, donde estoy primera en el de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), como retadora a Yokasta Valle (campeona), así que preparándome para eso, porque tengo que ir de visitante y ya sabemos lo difícil que es, pero muy entusiasmada y con muchas expectativas de hacer una buena tarea y volver a ser campeona mundial; ése es mi único objetivo, después de tantas peleas y tantas defensas de lo que fue mi título FIB, mi objetivo es volver a ser campeona mundial, así que trabajaremos con esa idea junto a mi profe Gustavo Milla, con Rubén Ojeda, con mi promotora Carolina Duer, quienes siempre me están acompañando”, dijo Leonela al regresar a San Juan.