Leonela Yúdica buscará dar el batacazo ante una norteamericana en Las Vegas: mirá cuándo

"En esta oportunidad voy a pelear en peso Mínimo, una categoría en la que no he combatido nunca, donde el límite es 47,600 kg y ya estoy cerca del peso. El viernes debo mandar el último video de los siete días previos y no debo excederme de los 48,800 kg, lo que quiere decir que el viernes y hasta el día del pesaje voy a estar más o menos a un kilo", comentó la boxeadora sanjuanina.

¿CÓMO LLEGA CADA UNA?

Leo viene con un récord de de 19 ganadas (1 kO), 1 perdida y 3 empates, tendrá ante sí, la posibilidad más importante de su carrera, peleando en la meca del boxeo mundial y con la pelea que se verá en todo el mundo.

En cuanto a la norteamericana, Seniesa Estrada, tiene un récord 24 peleas ganadas, de ellas, 9 por nocaut y está invicta; es considerada una de las mejores boxeadoras del momento a nivel mundial