Un amor para toda la vida. Leo conoce esta linda profesión desde que era un niño y en ese momento supo que su lugar dentro del rectángulo verde sería bajo los tres palos. Seguro, pero con la visión y la responsabilidad de todo un equipo. De convertirse en héroe o en culpable en cuestiones de segundos. Conoce las canchas como la palma de su mano y esta fue otra de las especiales, es que no había mejor definición que una revancha frente a Unión y en el gigante de Pocito, el Estadio San Juan del Bicentenario. Leonardo Ávila, el veterano del arco albardonero: "No me pongo fecha de vencimiento".