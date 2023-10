Le levantaron la sanción a Unión y jugará el Regional Amateur

"Que nos hayan levantado la sanción es una oportunidad para nosotros. Sabemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias y que vamos a hacer una buena campaña", aseguró a Tiempo de San Juan Mauricio Acosta, su presidente, y quien -junto a Cristian Romero-, presentó una nota para poder participar. "Se tengan bien en considerar la posibilidad de recuperar la plaza para poder participar del TORNEO REGIONAL AMATEUR 2023/24, dado que las personas que ocasionaron en su momento el disturbio pertinente por el cual este Tribunal tomo las sanciones correspondientes al Club AT. UNION ya no forman parte de esta institución", confirmando que los futbolistas ya no pertenecen al club Azul.

image.png

Unión había ganado 1-0 ese partido, pero el resultado no le alcanzó, ya que en la ida había caído 3-1 en Mendoza. En ascenso se le escurrió de las manos y el final fue todo caos. Los árbitros tuvieron que salir bajo el escudo de los policías y varios jugadores quedaron involucrados e incluso los sacionaron sin poder siquiera jugar en el Torneo Local: Ezequiel Pereyra, Enzo Balmaceda, Fabián Carrizo, Franco Lepe y Matías Guerra, Leandro Oballes Bajinay y Gustavo Pereira. El tribunal lo sancionó con 300 entradas por tres fechas, clausuraron el 12 de Octubre y le quitaron por un año la posibilidad de jugar.

Finalmente y después de tanto 'andar', a Unión de Villa Krause le levantaron la sanción y estará en el Regional Amateur 2023.

18 EQUIPOS CONFIRMADOS PARA ESTAR EN EL REGIONAL AMATEUR:

Union de Villa Krause - Liga de San Juan

Sportivo Desamparados de San Juan - Liga de San Juan

Colón Junior de San Juan - Liga de San Juan

Juventud Alianza de Santa Lucía - Liga de San Juan

Sportivo Rivadavia de La Bebida - Liga de San Juan

Trinidad de Rawson - Liga de San Juan

San Lorenzo de Ullum - Liga de San Juan

Sportivo del Carril de San Martin - Liga de Caucete

Peñaflor de Villa Don Bosco - Liga de Caucete

Atl. San Miguel de Villa Gral. San Martín - Liga de Albardon

Sp. Arbol Verde San José de Jáchal - Liga de Jachal

Sol de Mayo de Santa Lucía - Liga de Santa Lucia

Villa Don Arturo de Santa Lucía - Liga de Santa Lucia

Sportivo Los Andes de Tudcum - Liga de Rodeo

San Martin de Rodeo - Liga de Rodeo

Defensores de Boca de Los Berros - Liga de Media Agua

Sportivo 25 de Mayo de Villa Santa Rosa - Liga Veinticinqueña

Sportivo Divisadero de Divisadero - Liga Sarmientina

FORMA DE DISPUTA Y CUÁNDO EMPEZARÍA

Ascensos:

Un total de 4 al Torneo Federal A

Hinchadas:

Prohibido la parcialidad visitante y/o neutral

Precio de las entradas:

Mínimo $1500 / Máximo $2000

Pelota oficial:

Kagiva C11 PRO Consejo Federal

Regiones:

Norte, Cuyo, Litoral Norte, Litoral Sur, Pampeana Norte, Pampeana Sur y Patagonia

Etapa clasificatoria / Rondas:

Todas las regiones tendrán un total de cinco rondas antes de llegar a la etapa final. La primera ronda será a sistema de puntos, desde la segunda a la quinta serán partidos eliminatorios (play off)

Etapa final:

Se disputará por eliminación directa a un partido en un estadio neutral. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, se definirá desde el punto penal. Los enfrentamientos serán establecidos por el Consejo Federal.