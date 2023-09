"Lautaro para siempre": el contrato que prepara Inter para el 'Toro' Martínez

“Es bueno para todos: para él, para el club, para la afición, para el entrenador…”, señaló el periódico La Gazzetta dello Sport al anunciar lo que sería una renovación de contrato hasta 2028, lo que significaría un vínculo entre ambos durante 10 años desde su arribo a la Serie A.

Con un acuerdo actual que finalizará en junio del 2026, la entidad interista ya tiene en mente comenzar las negociaciones a partir del próximo año para extender el contrato, lo que conllevará una mejora en el salario del argentino campeón del mundo, que actualmente cobra alrededor de 6 millones de euros más variables por cumplimiento de objetivos. De aceptar, el bahiense se aseguraría continuar en el fútbol de elite hasta sus 31 años.

De todos modos, el medio en cuestión afirmó que por ahora no es la prioridad ya que primero deberán trabajar sobre otras prioridades como la del armenio Henrikh Mkhitaryan, el italiano Federico Dimarco y el neerlandés Denzel Dumfries. Sin embargo, los miembros de la cúpula directiva presidida por el empresario chino Steven Zhang, ya se hicieron eco de las recientes declaraciones del ex Racing Club en las que aseguró: “La renovación es un tema que me interesa”.

La última vez que se sentaron ambas partes para determinar un acuerdo fue a mediados de octubre del 2021. Ahora, desde Italia, afirmaron que los nuevos acercamientos con su agente Alejandro Camaño fueron constructivos. Si bien no se especula sobre cuánto cobrará, lo cierto es que seguramente habrá un aumento de sueldo para continuar siendo el mejor pago del plantel, por lo que significa tanto dentro como fuera del campo.

Mientras que en cancha sus números hablan por sí solos, puertas adentro del argentino es considerado el máximo referente de la institución ya que logró volver a despertar el significado de pertenencia del club, sobre todo al heredar la cinta de capitán del arquero Samir Handadovic (retirado en julio del 2023).

El Inter quiere seguir contando con él entre sus filas y buscarán cerrar un acuerdo prácticamente “de por vida” con el delantero, quien también estaría decidido a continuar formando parte del equipo hasta, al menos, 2028. Con el Inter acumula 244 partidos disputados y 108 goles, además de una liga italiana (2020-21), 2 Copas de Italia (2021-22 y 2022-23) y dos Supercopas de Italia (2021-22 y 2022-23).

