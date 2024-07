Las huellas de los cinco anillos en San Juan

En todo el olimpismo fueron convocados 27 comprovincianos, contando a los 7 hockistas sobre patines (deporte de exhibición) y a otros 2 que finalmente no participaron, en las 32 ediciones que se realizaron.

En las últimas 10 -desde Los Ángeles 1984- figuran 24 de esos 27 nombres, por lo que ‘la historia de los sanjuaninos olímpicos’ se concentra principalmente en los últimos 40 años, prácticamente el último tercio de los 128 años en los que se celebran Los Juegos modernos, desde Atenas 1896.

En estos Juegos de la XXXIII Olimpiada participarán en París los voleibolistas Bruno Lima y Matías Sánchez, el piloto de BMX Racing Gonzalo Molina y el hockista sobre césped Agustín Bugallo. Ninguno será debutante, por lo que desde esta edición vuelven a ser más los reincidentes. De los 18 sanjuaninos que tuvieron participación en una disciplina olímpica, 10 lo hicieron en más de una edición. Y 6 de ellos, voleibolistas.

Justamente este período de los últimos 10 Juegos comenzó con tales características. En 1984 fue la primera participación olímpica de Argentina en vóley. Esa selección tuvo a dos sanjuaninos, Leonardo Wiernes y Raúl Quiroga, quien en 1988 –en Seúl- fue el único sanjuanino presente, el primero que participaba por 2da vez en una cita olímpica y, el hito más relevante, el primero en ganar una medalla, la de bronce.

"Siempre hago hincapié que una cosa era participar y otra, competir. En 1984 todo era nuevo para nosotros. En el '88 estábamos mentalizados en ganar una medalla", compara hoy Quiroga.

De ahí al presente, todos los protagonistas catalogan a su paso por los Juegos como “extraordinarios”. Para 1992, la conexión fue el hockey sobre patines. El técnico de la selección argentina, Miguel Gómez, atesora esa medalla de oro en Barcelona como uno de los máximos logros de su palmarés, plagado de títulos mundiales. También reconoce que “no se dio lo que más queríamos”. Era que la disciplina deportiva ascendiera al status de olímpico.

De los 27atletas, sólo 4 son mujeres. La primera, Marta Orellana, intervino en la prueba de los 800 llanos en el deporte rey, el atletismo, en Atlanta 1996. Aunque no llegó al momento en su máximo rendimiento físico, la sanmartiniana sintetiza el sentimiento de cualquier ‘oly’: “Yo sabía a lo que iba. Me iba a juntar con las mejores del mundo”.

En Sídney 2000, Alejandro Spajic era el nuevo eslabón sanjuanino en la cadena del vóley argentino. También jugó por la medalla de bronce, aunque no tuvo final feliz. A pesar de la frustración, asegura que “a los Juegos los tengo tatuados en el corazón. Creo que cuando se va a un Juego Olimpico, somos todos argentinos, empezamos a interiorizarnos en todas las disciplinas. Fue fantástico”.

Y en la edición siguiente, Atenas 2004, formaría parte junto a Jorge Elgueta, quien define como una meta muy alta “lograr llegar a un Juego Olímpico”. “Es lo máximo que uno puede aspirar. Llegar ahí es con mucho trabajo de por medio, tanto físico, psicológico, anímico. Es una meta difícil pero se puede lograr con mucho sacrificio", asevera.

En 2008, el único sanjuanino fue el tenista de mesa Pablo Tabachnik, quien conseguía su tercera participación, record a nivel provincial que igualará en Paris Bruno Lima. “Una vez oly, siempre oly” es una frase que evoca Tabachnik, quien participó tanto en la modalidad de singles como de dobles. “Uno termina valorando todo lo que es el recorrido de mantenerse en el alto rendimiento cuando toma distancia", indica.

Entre los casos de los que empezaron ‘tarde’ por la edad la búsqueda de una clasificación olímpica, Gonzalo Tellechea es uno sobresaliente: recién a los 22 años se dedicó al triatlón. “Me dijeron que tenía que nacer de nuevo para ir a unos Juegos. Pero me convencí que podía y trabajé demasiado. Nunca dejé de soñar, porque en el momento que dejara de soñar ese objetivo se iba a desvanecer”, señala quien se convirtió en ‘olímpico’ con 27 años.

Río 2016 sigue siendo la única edición que tuvo presencia sanjuanina en 4 disciplinas olímpicas diferentes. Tres de ellos eran debutantes, como ‘Chalo’ Molina, quien tendrá una segunda vez ahora en Paris y siente que “haber podido llevar el BMX sanjuanino a unos Juegos Olímpicos, que haya sido mi nombre, me llena de felicidad. La verdad es que me llena de orgullo”.

El crecimiento de la participación sanjuanina en Tokio 2020 se plasmó en varios aspectos: por primera vez 6 atletas habían clasificado a disciplinas olímpicas. Nunca hubo tantos debutantes, 4 en total. Y en cuanto a resultados, los tres voleibolistas igualaron la marca de Quiroga en 1988. Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra colgaron sobre su pecho una medalla de bronce. Pereyra hace su balance por ser medallista olímpico: “Es un orgullo y una responsabilidad. Cuando vine a UPCN, no es que sentí un peso, pero sí que todos me miraban y esperaban que yo diera algo, que antes no sentía que lo pidieran de esa forma”.

Su hermana Fernanda (único caso en el olimpismo argentino en que dos hermanos participen en la misma delegación y compitan en disciplinas deportivas diferentes) tuvo como única experiencia olímpica a la edición más singular de todas, la de la pandemia. “El aprendizaje más grande que me dejó es la resiliencia, luego de atravesar un montón de dificultades que tuvimos en el camino rumbo a esa clasificación. El esfuerzo que se pone no es solamente el día que vos jugás sino durante todos esos cinco años del proceso”, resalta sobre los Juegos en Tokio hace 3 años.

Ahora, empieza Paris

Los 27 que recibieron el llamado

Antonio ‘Lilo’ Giménez: Helsinki 1952. Ciclismo de pista

Amador Giménez: Munich 1972. Ciclismo de pista

‘Roquiño’ Mallea: Moscú 1980. Fútbol. Argentina se pliega al boicot y Mallea no participa finalmente.

Leonardo Wiernes: Los Ángeles 1984. Vóleibol.

Raúl Quiroga: Los Ángeles 1984 y Seúl 1988. Vóleibol.

Raúl Monserrat: Barcelona 1992. Hockey sobre patines / deporte de exhibición.

José Luis Páez: Barcelona 1992. Hockey sobre patines / deporte de exhibición.

Diego Allende: Barcelona 1992. Hockey sobre patines / deporte de exhibición.

Guillermo Herrmann: Barcelona 1992. Hockey sobre patines / deporte de exhibición.

Alfred Bridge: Barcelona 1992. Hockey sobre patines / deporte de exhibición.

Roberto Roldán: Barcelona 1992. Hockey sobre patines / deporte de exhibición.

Alejandro Rodríguez: Barcelona 1992. Hockey sobre patines / deporte de exhibición.

Marta Orellana: Atlanta 1996. Atletismo

Jorge Elgueta: Atlanta 1996 y Atenas 2004. Vóleibol

Oscar Villalobo: Sídney 2000. Ciclismo de pista. No pudo participar en ninguna prueba.

Alejandro Spajic: Sídney 2000 y Atenas 2004. Vóleibol

Pablo Tabachnik: Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Tenis de mesa.

Rodrigo Quiroga: Londres 2012. Vóleibol

Federico Pereyra: Londres 2012 y Tokio 2020. Vóleibol.

Gonzalo Tellechea: Londres 2012 y Río 2016. Triatlón.

Viviana Chávez: Río 2016. Atletismo.

Gonzalo Molina: Río 2016 y París 2024. BMX Racing

Bruno Lima: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Vóleibol.

Fernanda Pereyra: Tokio 2020. Vóley de playa.

Candelaria Herrera: Tokio 2020. Vóleibol.

Matías Sánchez: Tokio 2020 y Paris 2024. Vóleibol

Agustín Bugallo: Tokio 2020 y Paris 2024. Hockey césped.