La sorprendente revelación del Dibu Martínez: "Si hubiéramos perdido con Francia..."

Dibu, que estuvo en el ciclo 'Llave a la Eternidad', recordó como era el ambiente del vestuario tras aquella derrota: “Lo que más me acuerdo fue el silencio después del partido en el vestuario. Hubo dos minutos en los que solo se escuchaban las canilleras o los botines, nadie habló”.

Y continuó explicando sus sensaciones: “Entré al vestuario, me saqué los guantes, me senté y agaché la cabeza como todo el mundo. No podía creer que, en mi debut, en mi primer Mundial, me lleguen dos veces y me hagan dos goles”.

Esa derrota fue un nuevo comienzo y el detonante de una icónica frase de Lionel Messi: “Este grupo no los va a dejar tirados”. De allí en adelante, la Selección cumplió con todas las expectativas y pudo llegar a la final. Del otro lado esperaba Francia, quien hasta ese momento era el vigente campeón.

La final tuvo de todo y, de hecho, se la considera como una de las mejores de la historia. Sin embargo, tuvo un momento bisagra y fue la atajada de Dibu frente a Randal Kolo Muani, cuando el reloj marcaba 122 minutos. “Cuando quedó mano a mano (Kolo Muani) pensé en no precipitarme. No me sorprendió, porque yo estaba esperando el error de Ota”, contó.

Y luego, con una parsimonia admirable, relató el momento: “No me puse nervioso a la hora del tiro y lo fui acomodando adonde yo quería que vaya. Después te puede pegar o no, pero a la hora de achicarle y hacerme grande creo que hice todo bien”.

A su vez, explicó que la final fue “el partido que más disfrutó” y reveló una intimidad de la previa del encuentro. “Antes del partido con Francia dormí tres horas de siesta y me comí un sanguchito de jamón y queso con mate”. Aunque también dejó en claro como hubiera repercutido en el no poder ser campeón: “En mi cabeza, yo no hubiera aceptado jugar al fútbol si hubiera perdido la final del mundo”.

Dibu y las claves para ser mejor profesional

Para Dibu, el puesto de arquero tiene un secreto y es la constancia: “Un arquero tiene que ser consistente, ni un 10 ni un 1, tiene que ser un 7 u 8. Desde que estoy en la Selección estoy en ese objetivo”. Pero para lograr eso se debe trabajar en varios aspectos, que van más allá de estrictamente lo futbolístico.

“Yo tengo una aplicación de meditación que la uso yo solo cuando no puedo dormir después de los partidos. Tengo mi profe de pilates y de Yoga, tengo a mi psicólogo, un osteópata, un masajista. La mejor inversión es un uno mismo”, reveló.

La influencia en los más chicos

Uno de los fenómenos más masivos fue el de los niños que encontraron en el arquero del seleccionado argentino una referencia, un ejemplo a seguir y, por sobre todas las cosas, un ídolo. Buzos de arquero, en diversos colores, por doquier, videos virales que hacen alusión a los momentos más destacados del Dibu y un sinfín de locuras que se hicieron habituales.

Martínez es consciente de esta situación y admitió que es una de las cosas que más feliz lo ponen: “Lo que más me llevo es la marca en los nenes. Ellos van a tomar mucho de vos cuando sean grandes”. Además, se contó el reclamo que le hace a Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección: “Tocalli tiene una escuela de arqueros y lo cargo conque me va a tener que dar una comisión”.

La relación que tiene con Messi

Como casi todos sus compañeros, el Dibu se deshizo en elogios con el capitán argentino. “Representa lo que es un argentino: familiero, ama el fútbol, da todo en la cancha. Para un argentino, el ejemplo a seguir es Messi”, explicó.

También, marcó el legado que dejará insertado de por vida en el planeta fútbol: “Es el primer único futbolista y jugador en la historia en completar el fútbol”. Y finalizó comentando que su importancia superó lo futbolístico y pasó a otro plano: “Termina la carrera como ídolo como jugador, pero también como persona”.

