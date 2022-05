La sentida carta del club Aramburu a Jazmín Videla, la futbolista que perdió la vida

LA CARTA DEL CLUB ARAMBURU:

Quiero y necesito hablarte a vos …

Quería contarte que Messi salió campeón, que Wos sacó un temón, que Don Osvaldo volvió a San Juan, que Rivera te regaló una copa, que San Martin salió a jugar una final con tu bandera, pero también quiero contarte que desde tu partida nada fue lo mismo, todo cambió.

Nos pusimos un objetivo y era levantar la copa de la liga por vos, no se nos dio, aunque dejamos todo en cada partido, pero sobre todo en cada entrenamiento... así como vos nos enseñaste. Varias chicas se fueron del club, pero la mayoría se quedó a bancar estos colores que tanto amamos...

Otras chicas se sumaron, y se prendieron en esta hermosa locura que es esta Institución

Fuimos a córdoba, te trajimos la copa, pero (entre nosotras) todas sabíamos que un poco nos ayudaste contra Talleres si no, créeme que esa hazaña era imposible...

No hay día que me despierte y no vea alguna foto tuya, de tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tus primos, y compañeros eso me pone feliz porque sé que absolutamente nadie te olvidó.

Y así seguimos... comenzamos un nuevo año cargado de dudas y expectativas, comenzamos a jugar futsal tu tan amado futsal, hicimos una camiseta con tu nombre, hicimos otra camiseta con tu cara, una bandera, plantamos un Jazmín en el corazón del club y sin embargo sigue faltando algo... Vos Jaz... vos faltas, tu risa, tu enojo, tu amor por este deporte, tu voz que ruego no se me olvide. Por ahí nos miramos entre todas y nos invade la tristeza, el silencio lo dice todo.

Contamos mucho lo que eras, recordamos anécdotas e intentamos sonreír, pero por dentro el escalofrío se apropia de nuestro cuerpo.

¿Pero cómo no seguir? Si tu papi y tu mami nos van a ver jugar a la cancha de Picón, Marquesado, Zonda, y donde juguemos ellos están, nos siguen, nos acompañan, nos apoyan, ¡qué suerte tuviste princesa!

Tus hermanos que nos saludan y nos abrazan como si nos conocieran de toda una vida, siempre llevando el buzo o la camiseta del verde.

Creo que en un punto su fuerza nos empuja.

Quiero contarte también que desde que te fuiste, miro mucho el cielo, te busco en la nube más hermosa, y si es de noche en la estrella más brillante.

Es loco esto, pero siendo fanática de boca un poco siento empatía por River, por tu amado River, Jaz.

Se que no fue un Adiós, fue simplemente un hasta luego, quizás sea pronto nuestro encuentro, quizás pasen años para que nos volvamos a encontrar, pero si te aseguro que ese encuentro es lo único que tenemos seguro.

Perdón por no poder escribirte antes, perdóname si te lloro, sé que no puedo reprocharle a Dios por que te fuiste tan pronto, sé que no puedo reprocharle por enviar un ángel a buscarte.

Seguramente ya estás tirando magia jugando al futbol, haciendo intermitentes, y corriendo más rápido que cualquiera...Por favor aparece en mis sueños y decime que estas bien, que no hay dolor y que todo es mejor.

Gracias por lo compartido, tu sonrisa me da fuerzas para continuar... en cada cancha estas, ¿mira si no fuiste grande? A veces al preguntarnos que significado tiene la vida, intentando sacar conclusiones sofisticadas, entendemos que las respuestas están más cerca del corazón, y yo conozco tu corazón ese que me abrazó en cada gol…

Quédate tranquila que perseguimos nuestros sueños porque te vimos perseguir los tuyos, porque te vimos no darte por vencida, nos enseñaste que estamos de paso y que la marca que dejamos en nuestros seres queridos es indeleble en la perpetuidad del recuerdo… porque esa jazmín, min, jaz, princesa, leona, minu, es jaz, nuestra jaz porque así te adoptamos para siempre, en ese lugar donde nada duele, donde los problemas se van y el Amor permanece.

Quédate tranquila que vamos a llevar tu nombre lejos, cueste lo que cueste.

Para mí todavía estas acá, por lo menos en cada latido de mi corazón. Seguí cerquita por favor...Por y para siempre sigo por vos !!

LA PUBLICACIÓN DE FACEBOOK:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382193317296506&id=100065175233688