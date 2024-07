La Selección Argentina ya conoce a sus rivales para el Mundial de Novara

Entre las competencias mundiales que allí se disputarán (en simultáneo) está la de hockey sobre patines. La novedad concierne a esta disciplina es que se realizó el sorteo de grupos para la primera ronda. Argentina estará presente en la competencia y con sus tres categorías: senior masculino, senior femenino y sub 19 masculino.

-Senior masculino: formará parte del grupo A y debutará el 16/09 vs. Angola, el 17/09 jugará ante Estados Unidos y el 18/09 cerrará ante Portugal. José Luis Páez es el entrenador principal.

-Senior femenino: formará parte del grupo A y su estreno será el 16/09 vs. Francia, continuará el 17/09 vs. Colombia y el 18/09 jugará vs. Portugal. Jorge Castro es el entrenador principal.

-Sub 19 masculino: formará parte del grupo A y el primer partido será el 08/09 ante Chile, continuará el 09/09 vs. Suiza y culminará la fase inicial el 10/09 frente a España. Juan Manuel Garcés es el entrenador principal.

Con respecto a los jugadores citados, hasta el momento la Confederación Argentina de Patinaje anunció sólo la nómina de senior masculino. Está pendiente conocer la de senior femenino y sub 19 masculino.

Páez y su cuerpo técnico convocaron a los sanjuaninos Constantino Acevedo, Matías Bridge (arqueros), Danilo Rampulla, Facundo Bridge, Reinaldo García, Lucas Ordoñez, Ezequiel Mena y Matías Platero (jugadores de campo); y a los mendocinos Facundo Navarro, Lucas Martínez, Gonzalo Romero y el arquero Valentín Grimalt.

Vale citar que la edición anterior de los WSG fue Argentina 2022 y con San Juan como ciudad subsede. Los tres seleccionados de hockey fueron campeones del mundo. Los éxitos deportivos se lograron en el estadio Aldo Cantoni, recinto que se convirtió único en el mundo en haber albergado seis mundiales.

Fuente: Sí San Juan