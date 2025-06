La Rusa de la Ruta: Delfina Dibella dejó su marca en Argentina y ahora pedalea en Europa

El 2025 de Dibella viene siendo vertiginoso. Terminó tercera en la clasificación general de la Vuelta a San Juan, una de las competencias más importantes del país. Luego brilló en el Campeonato Argentino de Ruta en Catamarca, donde se colgó la medalla de oro en la contrarreloj y una de plata en la prueba de ruta en la categoría Sub-23.

image.png

El buen presente la llevó a integrar la Selección Argentina de Ciclismo y representar al país en el Panamericano de Ruta en Uruguay, donde finalizó 42ª en su primera experiencia continental en la categoría elite.

Lo curioso de su historia es que antes de pedalear, su mundo era otro. “Yo hacía gimnasia aeróbica, pero en casa se respiraba ciclismo”, recordó. Fue durante la pandemia que empezó a salir en mountain bike con su mamá, y meses después ya estaba ganando clasificaciones para campeonatos nacionales.

A fines del 2020, con la pandemia, empecé a salir con mi mamá a hacer mountain bike. No me llamaba mucho la atención hasta que en 2021 me propuse empezar a entrenar con mi papá A fines del 2020, con la pandemia, empecé a salir con mi mamá a hacer mountain bike. No me llamaba mucho la atención hasta que en 2021 me propuse empezar a entrenar con mi papá

En aquel primer grupo que salía a entrenar con su padre, es que fue apodada como “La Rusa”, que heredó por su cabellera rubia en un ambiente donde no es habitual. Además de pedalear, Delfina cursa Ingeniería Informática a distancia, combinando su pasión deportiva con los estudios universitarios.

Desde Bélgica, la joven pedalista sanjuanina sigue soñando en grande. En su horizonte aparecen los Juegos Panamericanos de Paraguay y el Campeonato del Mundo a fin de temporada.

Mirá el video completo y conocé a Delfina Dibella.