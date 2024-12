La rotunda respuesta de Flavio Briatore sobre la posibilidad de incorporar a Colapinto a Alpine

Briatore, quien ha sido una figura clave en el automovilismo, también dejó en claro que no tiene reparos en cambiar a un piloto durante la temporada si considera que no está rindiendo como se espera. “Si un piloto no avanza o no me da resultados, lo cambio. En F1 no puedes ser emocional”, afirmó.

La posibilidad de que Colapinto se una a Alpine en 2025 sigue siendo remota. El equipo ya tiene contratos firmados con Gasly, Doohan y Paul Aron para la próxima temporada, por lo que una incorporación del piloto argentino solo podría darse a mediano plazo. Sin embargo, Briatore no dudó en elogiar a Colapinto, reconociendo su rapidez y el impacto que ha tenido en la F1. En una entrevista anterior con Auto Motor Sport, el asesor de Alpine había sido tajante al decir que le interesa cualquier piloto rápido, y que Colapinto “sorprendió a todos”.

Por otro lado, las negociaciones entre Williams y Alpine por Colapinto parecen estar en curso, aunque sin avances inmediatos. El equipo británico, consciente del talento del argentino, no parece dispuesto a dejarlo ir, sobre todo al saber que no tiene espacio para él en 2025, ya que Albon y Sainz serán los pilotos titulares. Sin embargo, la F1 es un mundo en constante cambio, y tener a Colapinto como reserva podría ser una excelente alternativa para cualquier imprevisto.

Lo cierto es que el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo incierto, pero su desempeño en 2023 ha dejado claro que está preparado para seguir creciendo en la élite del automovilismo.