La reacción del sanjuanino que le puso Marcelo Daniel a su hijo en honor a Gallardo

Luciano estaba festejando la Semana de la Familia junto a su hijo Franco Marcelo Daniel cuando a su celular llegó el mensaje que nunca esperaba recibir: "Pone la tele, se nos va Gallardo" . Totalmente paralizado, casi sin entender nada, retomó los festejos en la salita casi como tomando un pequeño respiro ante tremenda noticia. Los minutos no pasaban más y era la sonrisa de su niño la que lo sostenía en un momento de "angustia". No era para menos.

"Fue triste... Me paré y le dije a la seño que si me podía retirar apenas terminaba la actividad. Quería salir corriendo para ver si era cierto o no. Ya en el camino empecé a ver los estados de amigos bosteros y me convencí de que era verdad. Sólo abracé a mi hijo más grande, Noha, y se me cayó una lágrima", contó Luciano sobre cómo vivió este jueves al mediodía, cuando el DT multicampeón comunicaba su salida en conferencia de prensa, acompañado del presidente del club, Jorge Brito, y el mánager, Enzo Francescoli.

6786b48a-4ae7-4fec-a509-50884e86cb51.jpg

El sanjuanino contó que nunca imaginó que este año Gallardo tomaría esta drástica decisión y lamenta no poder estar en su último partido en River, frente a Racing: "No lo esperaba. Sí esperaba que dijera que se quedaba un año más, como venía la temporada pensé que iba volver a apostar y poner a punto los jugadores. Pero no así de esta forma. Me dolió y más duele saber no se lo va poder ir a despedir en su último partido".

Cuando le ganamos a Boca en la Recopa en Mendoza y cuando nace mi hijo con una copa bajo el brazo son de los mejores momentos. Y sin dudas, en el primer lugar del podio está el 9/12/18 Cuando le ganamos a Boca en la Recopa en Mendoza y cuando nace mi hijo con una copa bajo el brazo son de los mejores momentos. Y sin dudas, en el primer lugar del podio está el 9/12/18

Para Gallardo, River significa amor, amor y sentimiento. Para el mundo River, Gallardo también representa eso. Mucho más para Luciano, un sanjuanino enfermo y fanático del millonario que decidió bautizar a su hijo con el mismo nombre del entrenador más ganador de la historia de River. Y no cualquier día, sino el mismo día que River dio vuelta la serie ante Athletico Paranaense y sumó la Recopa Sudamericana 2019 a sus vitrinas, el décimo título de Gallardo en el club de Núñez.

0e2cebac-4abc-418d-adfa-e75f863a3022.jpg Marcelo Daniel nació el mismo día que el Millo se consagró campeón de la Recopa ante Paranaense. De hecho, la mamá de la criatura de 4 meses estaba con trabajo de parto cuando el papá miraba la final en uno de los pasillos del hospital.

"Me marcó mucho porque me dio mucha felicidad. Uno estaba mal de salud o no llegaba a fin de mes con la plata, las deudas, pero llegaba el día que jugaba River y el solo verlo en el banco ya te daba alegría, te daba ganas de seguir adelante y luchar y creer. Yo lo escuchaba en las conferencias y me daba gusto. Fue por eso que decidí poner su nombre a mi hijo más chico, de lo que estoy muy orgulloso. Hoy mi hijo me miraba, no entendía nada. Yo, llorando, le expliqué que cuando sea grande lo iba a entender", expresó.

Para el hincha de River, Gallardo lo es todo. Fueron 8 años de felicidad Para el hincha de River, Gallardo lo es todo. Fueron 8 años de felicidad