La promesa sanjuanina del boxeo y una experiencia de alto nivel en el CeNARD

La convocatoria a los entrenamientos con la Selección se realizó del 3 al 8 de diciembre, en Buenos Aires, más precisamente en el CeNARD: "Esto fue gracias a los Juegos Evita, ahí yo obtuve una medalla de bronce. Yo pelee con Córdoba y cuando terminó la pelea me viene a hablar su DT, que era el entrenador de la Selección Argentina. Me seleccionó para un campus y después de un mes me llegó la citación", le contó a Tiempo de San Juan.

Los entrenamientos fueron doble turno y afirmó que se entrenó mucho el boxeo olímpico: "Nos ayudaron mucho con técnicas de movimiento, de combinaciones", dijo. Además, afirmó, que se tocaron charlas de antidoping y psicológicas.

Eran 6 horas de entrenamiento todos los días. Fue bastante duro, pero una experiencia increíble y muy grande. Estoy orgullosa de haber podido estar a la altura con los entrenadores mejores del país

Si bien todavía Federica es muy chica y tiene un futuro enorme por delante en el mundo del boxeo, expresó: "Siento que voy bien encaminada porque ganas no me faltan, aprendo y lo sigo dando todo. Después de haber entrenado con ellos, me siento con mucha confianza", cerró la joven promesa del boxeo.

Federica Zapata es una boxeadora sanjuanina de apenas 16 años que ya fue convocada a la Selección Argentina. Altura, guardia y muchas ganas de empezar de crecer. De las pasarelas al ring.

La deportista empezó en el mundo del boxeo hace dos años y desde ese momento fue encontrando su pasión arriba del cuadrilátero: "Lo hice porque quería hacer defensa personal. Por ese miedito empecé a buscar lucha libre", aseguró Zapatta en Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

Dentro del boxeo, a Fede la apodan "Estrellita" y entrena en el club Landini de Capital. Su historia es bastante particular, ya que viene del palo del modelaje: "Yo estaba practicando para modelo, después empecé en Landini y ya no tenía más tiempo. Es por eso que decidí dejar de lado un rato la pasarela para centrarme en el boxeo".

Ya llevo dos años en el boxeo, en abril empecé a pelear y ya estoy en la Selección