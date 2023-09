La pregunta que incomodó a Cavani y generó un tenso ida y vuelta con un periodista

Acababa de terminar el empate 0-0 entre Boca y Palmeiras por el duelo de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, cuando la pregunta, con las pulsaciones altas, no le cayó simpática a Edinson Cavani, quien jugó un buen partido en La Bombonera, pero no estuvo fino ante la valla rival. Fue ahí que se generó un tenso ida y vuelta entre el atacante, de 36 años, y el periodista; una especie de debate sobre el nivel de peligro de las tres oportunidades desperdiciadas por el ex Napoli y PSG.