La "lapidaria" frase del héroe de Temperley sobre River

Más de 7 mil almas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza



TEMPERLEY ES GRANDE POR SU GENTE #LaFamiliaMásGrandeDelSur pic.twitter.com/eEtH5Mk5XN — Club A. Temperley (@TemperleyOK) May 22, 2024

A la hora de analizar el trámite del encuentro, sobre todo desde el momento en el que le tocó ingresar al campo, el héroe de Temperley comenzó: “Fue un gol de otro partido (el de Barco), después no nos acorralaron tanto como se pensaba, no sé si nos subestimaron o qué, yo no lo sentí así. Cuando entré y vi a mis compañeros matarse en cada pelota, supe que no nos podíamos ir con las manos vacías".

Posteriormente Martínez, que ingresó a los 25 minutos de la segunda etapa cuando su equipo se encontraba por debajo en el marcador, expresó: "River no fue muy directo como se suele verlo, era la primera vez que los enfrentaba y esperaba mucho más. Esperaba que hicieran pesar la diferencia de categoría".

