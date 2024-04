La influencia de los padres y las presiones en el fútbol: la palabra de un especialista

En primera instancia, el formador y cazatalentos sanjuanino se refirió a las presiones de los padres cuando el niño jugador sólo va a divertirse: "Me pasó vivir una situación en el Mundialito de Trinidad, un papá pegado a la tela gritándole al árbitro cuánto le había pagado. Eran chicos de 8-9 años, es absurdo. Después querer tener al chico jugando en la Primera División" .

Asimismo, Andrés, remarcó: "El planteo más común cuando se le habla a los chicos de temas formativos, me dicen que el chico se acuesta llorando; está bien que lo haga después de un mal resultado, pero no por lo que pasa afuera. En el Mundialito los chicos juegan con mucha presión y eso los lleva a jugar mal, a no hacerlo con goce ni disfrute, y creces jugando mal al fútbol".

Sobre la importancia de no hacerle foco a las presiones, el formador expresó que "la presión es muy grande por todos los intereses que hay en el medio".

"Hay muchos intereses en juego: dinero, representantes, donde la movida ya empieza en el baby fútbol e incluso desde ahí ya se está hablando de guita. Al pibe se lo mete en una cárcel, por decirlo así, y es llegar o llegar, son 5-6 años y lo tenés que sostener. Es un lugar que vas, entrenás, vas a la escuela y comés, esa no es la vida de un niño. Las presiones son muy grandes", aseguró el formador.