La inesperada ayuda de Sampaoli a la Selección Argentina

Faltan apenas once días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y dos más para el debut de la Selección Argentina el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita por el Grupo C, que también integra México y Polonia . Uno de los equipos del mundo que más jugadores aporta es el Sevilla , que en su plantel tiene a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro Gómez. Jorge Sampaoli , entrenador del conjunto español, le dio una inesperada ayuda a Lionel Scaloni: no convocó a los argentinos para el último partido.

Este miércoles desde las 15.00, Sevilla recibe a la Real Sociedad en un duelo correspondiente a la fecha 14 de La Liga de España y, en la lista de citados, no figura Gonzalo Montiel, expulsado en el clásico ante Beti s, pero la sorpresa es que tampoco están Marcos Acuña ni Alejandro Gómez, que estarán en la Copa del Mundo. Erik Lamela sí figura, pero no será convocado por Scaloni. Esta decisión causó bronca entre algunos hinchas del conjunto español, que manifestaron su enojo en las redes sociales.

La fuerte crítica de Jorge Sampaoli a la FIFA y al Mundial de Qatar 2022

En primer lugar, Sampaoli analizó lo que significa que algunos de sus jugadores ya tengan la cabeza en el Mundial: "Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo, pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca no enfocarse del todo en el momento", comenzó. En sus filas cuenta con Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez y Marcos Acuña, tres jugadores de la Selección Argentina que irán a Qatar.

Luego, apuntó directamente contra la organización de la Copa del Mundo: "La FIFA decidió jugarse en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata. Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Por lógica, los jugadores miran no de reojo, sino con dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas".

Fuente: TyC Sports