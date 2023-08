La historia de Nati, la penitenciaria y jugadora de Colón: una mezcla de experiencia y profesión

"Con 14 años empecé con equipos femeninos, me probé en River y quedé. Ahí estuve un tiempo entrenando, pero por las distancias no pude seguir yendo" , relató Balmaceda, en lo que sería el principio del camino en su vínculo con el fútbol. Después pasó por Sportivo Barracas hasta que quedó en San Lorenzo, donde hizo escuela y aprendió todo lo que sabe.

"Cuando conocí el futsal, me gustó y si me preguntás porqué lo elegí, es porque al fútbol lo vivo de otra manera, es más dinámico, mas rápido. Aposté a esto", aseguró la futbolista.

Sobre su trabajo como Penitenciaria y el fútbol, afirmó: "Es difícil ser Penitenciaria y jugadora, porque jugando uno trata de hacer las cosas bien, siempre es tratar de no buscar pleito. Me cuido por ser funcionario público y tener esa responsabilidad aparte".

Sin título.jpg Natalia Balmaceda, cumpliendo funciones de Penitenciaria (a la derecha)

Me encanta el fútbol, me encanta lo que hago y trato de disfrutarlo Me encanta el fútbol, me encanta lo que hago y trato de disfrutarlo

Natalia es la jugadora con más experiencia dentro del equipo y ante eso, confiesa que se pone a todo el equipo al hombro: "Ser la más grande y tener experiencia tiene un peso extra, me encanta aconsejar a las chicas, yo siempre me refugiaba en las más grandes y yo trato de hacerlo con ellas. Colón es mi segunda familia".

image.png

"Llevo cuatro años en Colón, llegué buscando un refugio para la desconexión de la rutina del trabajo y donde quería disfrutar de jugar a la pelota" "Llevo cuatro años en Colón, llegué buscando un refugio para la desconexión de la rutina del trabajo y donde quería disfrutar de jugar a la pelota"

Por último, Nati remarcó que es mamá de Alma, su pequeña de 5 años, y que desde muy chiquita ya va a fútbol. Lo hace en Rufrano, una escuelita de fútbol femenino. Además, dijo que su sueño es que sea futbolista, pero que si no, que lo haga con el deporte que más le guste a ella.