martes 12 de agosto 2025

Pasó en Entretiempo

La historia de la pareja que creó una de las páginas más populares del fútbol sanjuanino

Emiliano y Melina fusionaron sus ideas mientras estudiaban en el Instituto Gahona y crearon Tierra Deportiva, una fan page dedicada cien por ciento al fútbol sanjuanino. El laburo a pulmón por estar en cada cancha, las perlitas y lo que significa estar al frente de una cuenta que tiene más de 13 mil seguidores.

Por Antonella Letizia
image

Tierra Deportiva fue la marca que instalaron y la que sigue vigente en redes sociales. Es una de las páginas más populares del fútbol sanjuanino y lo mantienen firme cada fin de semana. Emiliano y Melina, la dupla de periodistas deportivos que se distribuye los partidos, está en el ojo de las perlitas y sigue de cerca la carrera de los futbolistas. La charla con Entretiempo.

Emiliano Tejada y Melina Escade comentaron en el streaming deportivo de Tiempo de San Juan que Tierra Deportiva nació en el corazón del Instituto Gahona, cuando en una materia los incentivaron a crear un programa.

image

"En el último año te pedían hacer un programa junto con un grupo y tenías que planificar un nombre; y a mi se me ocurrió Tierra Deportiva por el tema de que quería abarcar todos los deportes", relató Meli. Además, agregó que ese 'invento' de programa no quedó colgado y pusieron manos a la obra para hacerlo realidad: "Empezamos una página y no nos seguía nadie. Entonces empezamos a ir a las canchas a filmar los goles que no lo hacía nadie".

A todos les gusta el fútbol, y lo hicimos con eso, que eso atrajo mucho A todos les gusta el fútbol, y lo hicimos con eso, que eso atrajo mucho

Sobre el trabajo que realizan y lo que gastan de su bolsillo en el fecha a fecha para moverse, dijeron: "Cada uno tiene su fuente, sino se hace imposible. Todo lo que hacemos es a pulmón y con plata de nuestro bolsillo".

Sin título

Reviví el programa de Entretiempo:

Embed - YA COMENZAMOS ENTRE TIEMPO Y TIERRA DEPORTIVA | EN VIVO | Tiempo de San Juan

