La furia de Naranjo tras un domingo para el olvido en San Juan: "El equipo no es serio"

Molesto por la situación , el joven sanjuanino cargó contra su equipo: el Fadel Racing Team, equipo del piloto de TC Mariano Werner: "Desde el inicio venimos así, desde hace tres meses. Ya no sabíamos al último qué hacer. Por ahí no tenemos la comunicación que queremos con el equipo y eso afecta bastante. Vamos a ver cómo continuamos, el equipo no es serio al cien por ciento o no trabaja como nosotros pensábamos".

Naranjo, tras su debut frustrado en el circuito albardonero, no descarta cambiar de equipo para las fechas que restan de la Fórmula Metropolitana. "Estamos analizando cambiar de equipo, vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo. No podemos continuar así. No es ideal que nos pase esto esto San Juan, con todo nuestro público", señaló.