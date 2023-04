La FIFA en San Juan: los trabajos que sugiere y las otras canchas que podrían recibir a los cracks del futuro

"Salimos satisfechos no sólo por la calidad de las infraestructuras, tanto hoteleras como los terrenos de juego y estadios, sino por el gran apoyo que nos ha demostrado el Gobierno hacia la posibilidad de que se pueda celebrar el Mundial Sub 20 en Argentina". Eso manifestó el español Jaime Yarza González, jefe de Eventos de la FIFA, en el lobby del hotel del Bono Park este viernes por la mañana. El emisario del órgano madre del fútbol internacional recibió a la prensa sanjuanina y dio detalles de la inspección que llevó a cabo su comitiva en la provincia, frente a la posibilidad de que San Juan sea sede del torneo mundialista -junto a otras provincias- si finalmente se confirma al país como gran anfitrión.