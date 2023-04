Garnacho, Elliot y diez más: quiénes son las jóvenes estrellas que podrían venir a San Juan

Argentina se encamina a ser sede del Mundial Sub 20. Luego de que la FIFA le retiró la organización a Indonesia, que se negaba a recibir a la selección de Israel, uno de los clasificados de UEFA, la AFA se movió rápidamente para ofrecer al país como anfitrión permitiendo que la selección nacional, que no había clasificado previamente, pueda participar como organizador. Si bien falta la confirmación oficial, ya se filtró los seis estadios que propuso la AFA para recibir al torneo ecuménico.

Alejandro Garnacho (18) - Argentina

GARNACHO.jpg

La aparición del delantero nacido en España, pero de mamá argentina, es la que más ilusiona a los fanáticos argentinos. El futbolista del Manchester United que la rompe en la Premier League, quien ya había sido citado por Lionel Scaloni para los amistosos de marzo, será una fija en el plantel juvenil argentino.

También hay otros futbolistas con un futuro enorme que podrían disputar el Mundial para la albiceleste, como el pibe Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), y Nicolás Paz (Real Madrid), entre otros.

Gabriel Slonina (18) – Estados Unidos

SLONIII.jpg

El arquero estadounidense es la joven promesa del Chelsea, que le ganó la pulseada al Real Madrid y logró ficharlo el año pasado. Por ahora ha mostrado su potencial en la Premiar League 2, aunque ha entrenado en varias oportunidades con Kepa Arrizabalaga y Édouard Mendy, los porteros oficiales del club inglés.

Carney Chukwuemeka (19) - Inglaterra

SDFSDFSDF.jpg

Otro crack del futuro que juega para el Chelsea. Este volante inglés se perfila para ser titular en el Mundial Sub 20. Ya debutó en la Premier contra el Aston Villa cuando apenas tenía 17 años. En el torneo Europeo Sub 19, el joven futbolista marcó 3 goles en 4 encuentros, incluyendo un tanto en la final ante Israel.

Rico Leweis (Manchester City) y Jude Bellingham (Borussia Dortmund), son otras dos estrellas inglesas que podrían animar el mundial juvenil.

Harvey Elliott (20) – Inglaterra

DSFDFS.jpg

Para la prensa europea, se trata de la mayor promesa del fútbol inglés. Según la página Transfermarkt, registra un total de 27 partidos en la Premier League de la mano del Liverpool. Recientemente el volante zurdo, caracterizado como veloz y hábil con la pelota, participó de un par de encuentros con su selección Sub 21 y se espera que esté en el Mundial Sub 20.

Mathys Tel (17) – Francia

TEL.jpg

El delantero francés, que en días cumplirá 18 años, podría integrar la nómina de su país para disputar la Copa del Mundo juvenil. Ya sumó minutos y goles en el Bayern Múnich (4 tantos en la actual Bundesliga), y registros que impresionan: 5 goles en 9 partidos con la Sub 17, 5 goles en 6 partidos con la Sub 18 y otros 5 goles en 6 encuentros con la Sub 19.

Fabio Miretti (19) - Italia

ITALIANO.jpg

Miretti es el mayor talento ofensivo del Sub 20 de Italia e incluso ya ha tenido participación con el primer equipo de su selección. Se trata de un talentoso volante que suma minutos con la Juventus (titular en 10 partidos de la actual Serie A). Con la Sub 19 de su país marcó 5 goles en 13 partidos.

Vitor Roque (19) - Brasil

DSFSDF.jpg

Luego de haber sido subcampeón de la Copa Libertadores, de haber ganado la Serie B con el Cruzeiro y el reciente Sudamericano Sub-20 con Brasil, el joven Roque conquistó este domingo su primer título con el Athletico Paranaense tras imponerse en la final del Campeonato Paranaense. Está en la mira del Barcelona de España.

Andrey Santos (18) - Brasil

BASILERO DOS.jpg

Entre las figuras del Sub 20 también está Andrey Santos, quien en el último Sudamericano marcó 6 goles en 8 partidos y fue capitán de la selección brasileña en el torneo. Actualmente se desempeña en el Vasco da Gama, pero el Chelsea ya lo compró en enero de 2023 por 14 millones de euros. El 25 de marzo hizo su debut en la mayor de Brasil en un amistoso ante Marruecos.

Brasil también podría llegar con Endrick, quien ya tiene minutos regularmente en el Palmeiras y se sumará al Real Madrid en 2024 por 35 millones de euros.

Juan David Fuentes (19) - Colombia

BARCELONA.jpeg

Es el único futbolista de las inferiores de Barcelona de España que participó del último Sudamericano Sub 20 y se espera que también lo haga en el Mundial. Nació en Colombia, aunque vive en España desde los cinco años. Tiene 19 años, es zurdo y juega como extremo derecho. En la actual temporada de LaLiga suma 21 partidos con dos tantos y dos asistecias.

Álvaro Rodríguez (18) - Uruguay

URUGUAY.jpg

Es uno de los mejores proyectos uruguayos. Juega como delantero en el Real Madrid Castilla (compañero del argentino Nicolás Paz). Nació en España, pero sus padres son uruguayos. Tiene 18 años y ya debutó en el primer equipo del Merengue en Copa del Rey, ante Cacereño.

Patrickson Delgado (19) - Ecuador

ECUADOR.jpeg

Juega de cinco en la Reserva de Ajax de Países Bajos. Formó parte de la lista de buena fe de su equipo en la vigente Champions League, aunque no formó parte de ninguna convocatoria en los seis partidos disputados: el combinado neerlandés no pudo meterse entre los 16 mejores. Tiene 19 años y aún no debutó en el primer equipo.

Hannibal Mejbri (20) - Túnez

FDSDF.jpg

Nació en Francia, pero representa a Túnez a nivel internacional. El volante ofensivo con gran talento asistidor pertenece al Manchester United, pero está a préstamo en el Birmingham, con el que es mayormente titular en el Championship. Hannibal ya disputó el Mundial Qatar 2022, lo que genera dudas su participación en el Mundial Sub-20