La fiesta del Six Days, por dentro: turistas, asado y ritual motero en Punta Negra

El calor no fue el mismo que el de la primera jornada, aún así un grupo de turistas de Catamarca se refugió en un enorme gazebo para escaparle al sol. A pocos metros, un grupo de sanjuaninos festejó un cumpleaños en medio de los pintorescos cerros que rodean el dique de Punta Negra con el rugido de los motores de fondo. No faltó el asado, tampoco el sándwich de jamón crudo para el ritual motero que armaron los fanáticos del Six Days en San Juan.