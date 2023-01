La dura declaración de la mujer que denunció a Dani Alves: "Me resistí, pero..."

La víctima detalló a los policías españoles y ratificó un mes después, el viernes pasado, ante la jueza Anna Marín cómo se sintió en ese momento. Cuando el jugador terminó, ella quiso abrir la puerta del baño y salir corriendo, pero Alves le gritó que no debía moverse hasta que él no abandonara el lugar primero. La joven relató que se puso tan nerviosa que durante unos minutos no pudo abrir la puerta, hasta que logró salir y juntarse con sus amigas.