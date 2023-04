La dramática situación familiar que cambió la vida del Dibu Martínez

El Dibu Martínez disfruta de un excelente presente laboral y familiar, pero no siempre su vida fue fácil, y de ese tema habló, precisamente, el querido arquero.

En el programa “Behind the game” , junto a Ian Wright y a Oriana Sabatini , el Dibu Martínez contó la dramática situación que lo obligó a irse de nuestro país siendo apenas un adolescente.

“Yo no quería irme a Inglaterra a mis 16 años, pero vi a mi papá llorando por no poder pagar las facturas. Entonces me focalicé en que tenía que pelear por mi familia”, remarcó, muy emocionado, el atleta.

El Dibu Martínez contó que usó sus primeros ahorros para mejorar la vida de sus progenitores: “Por eso la primera casa fue para ellos, el primer auto fue para ellos”.

El arquero recordó que sus padres vivían en el barrio “El Jardín” de Mar del Plata, y a veces ni siquiera le podían comprar la ropa que necesitaba para entrenar.

“Yo vi todo lo que les costó a mis padres”, aseguró el arquero, y contó que su padre trabajaba en el puerto y su madre limpiaba casas.

“Ella laburaba un montón para hacer un mango extra y que los chicos pudieran ir a una escuela privada. Pagaban eso antes que ponerle piso a la casa”, explicó Martínez.

Al ver la dramática situación económica de sus padres, el arquero aceptó que lo vendieran al Arsenal de Inglaterra, incluso sabiendo que eso significaría comenzar de cero en un país donde no conocía a nadie.

Esas experiencias marcaron su carácter y forjaron su personalidad: “Me gusta entrenar, trabajar duro, seguir mejorando. Aún ahora trabajo en mi precisión, porque yo digo que la precisión le gana a la potencia”.

El Dibu Martínez en “Behind the game”: