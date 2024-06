La crítica de Brian Sarmiento a De Paul: "Me cansé de que en vez de estar jugando para el equipo esté discutiendo"

En la previa de la Copa América 2024 , en la que la selección argentina buscará revalidar el título de campeón, el ex futbolista Brian Sarmiento se convirtió en tendencia luego de hacer un comentario crítico hacia Rodrigo De Paul por su comportamiento en cancha y le pidió a Lionel Scaloni que no tenga reparos para sacarlo del equipo.

En medio del análisis sobre los jugadores indiscutidos que tiene la Selección de cara al gran objetivo en Estados Unidos, el ex futbolista Sergio Vázquez , comenzó diciendo al aire que el técnico argentino ya demostró que no dudó a la hora de dejar en el banco de los suplentes a varias figuras, como en su momento hizo con Ángel Di María . “Ya lo demostró que no le tiembla el pulso en decir: ‘vos te quedás en el banco y vos jugás’, por más que sea el ancho de espada o de basto”, expresó el ex defensor bicampeón de América con Argentina en 1991 y 1993 en el programa Superfútbol de TyC Sports.

En ese momento, Brian Sarmiento, quien se desempeña como panelista, replicó: “A mí me gustaría entonces que no le tiemble el pulso con De Paul y lo deje un poquito en el freezer”. El comentario generó sorpresa entre sus compañeros, que se preguntaron los motivos ante semejante frase. “Que lo deje un ratito ahí para que se calme un poco. El otro día vi a la Selección y me cansé de que en vez de estar jugando para el equipo esté discutiendo. Ya me cansé”, afirmó el ex jugador de Racing, Banfield y Newell’s, entre otros.

“Bueno, eso es parte de lo que la Selección ha demostrado que tiene”, aportó el conductor Agustín Fantasía para poner un manto de calma. Pero Sarmiento continuó firme con su postura: “Ustedes están siendo unos tibios y me sorprende de mi amigo Juan Cortese que piensa más o menos igual que yo”. El debate continuó en el repaso de cada uno de los puestos de la cancha y el posible equipo para el debut en la Copa América ante Canadá el próximo 20 de junio en Atlanta.

Las palabras del ex jugador de 34 años no pasaron inadvertidas en las redes sociales y los usuarios de la red social X (ex Twitter) salieron al cruce con algunos comentarios para quien participó del programa Bailando Por un Sueño junto a Marcelo Tinelli una vez retirado del fútbol. “Es por lejos de los mejores jugadores de la Scaloneta, no te deja a gamba nunca, no para de correr y encima tiene muy buena técnica, hay otros que son unos paquetes...”, opinó @LJuyero. En tanto que @EliOlivera1 eligió la ironía: “Scaloni a De Paul: ‘Bueno flaco, vas al banco así te calmas porque lo cansaste a Brian Sarmiento’”.

Otro de los usuarios le dio una parte de la razón al protagonista del tema de cumbia Tamo Activo con la banda Los Turros. “En algo tiene razón Sarmiento. A De Paul el último partido lo noté muy alterado, tiene que bajar un cambio. ¡No sea cosa que nos deje con uno menos!”, escribió @Hen2Antonio.

Con la camiseta de la selección argentina, Rodrigo De Paul, de 30 años, disputó hasta el momento 63 partidos oficiales, en los que convirtió 2 goles y dio 10 asistencias. Además de ser una de las piezas claves de Scaloni en el mediocampo, el Motorcito tiene tres títulos con la Albiceleste: la Copa América (2021), la Finalissima Conmebol-UEFA (2021) y la Copa del Mundo (2022).

FUENTE: Infobae