La correntina que adoptó San Juan tiene 21 años y 6 hermanos. En charla con Tiempo de San Juan contó que 'no nació con esta patología, si no que le agarró en el año y medio de nacer'. "Me agarró como una parálisis cerebral infantil que me paralizó parte del cuerpo que me produjo no volver a caminar" .

"En mi adolescencia ya sentía que no iba a insertarme en la sociedad, pero con esto de conocer al básquet, las concentraciones, los viajes, todo cambió. En principio me daba un poco de vergüenza que la gente vea como me subía a un micro o cuando te ve que vas sola al baño, es como que me daba un poco de pudor, pero con el tiempo me fui metiendo en la cabeza de que a esas personas sólo las iba a ver una sola vez en la vida; así me fui acostumbrando de que esto es parte de mi, de que es mi condición y que la tengo que aceptar", relató Jazmín.

En el deporte empezó a encontrar ese refugio y con el primero que se animó fue con el tenis de mesa. Un invitación la hizo conocer el básquet en silla de ruedas y desde ese momento empezó un gran vínculo con la pelota naranja y el parqué.

La correntina que adoptó San Juan y que sueña con llegar lejos en el básquet adaptado

"En el 2020 me citaron a una concentración de la Selección Argentina" "En el 2020 me citaron a una concentración de la Selección Argentina"

"Entreno 3 veces a la semana , yo voy una hora antes para hacer la parte de la Selección. Veo partidos de baásquet en silla para tratar de mejorar, de ver lo que tengo que hacer mejor, eso me ayuda mucho e ir perfeccionándome", dijo la jugadora correntina que adoptó San Juan y que ahora juega para Prodea, el conjunto local perteneciente a la Secretaría de Estado de Deportes, en su programa “Deporte Adaptado” de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas.

"No me costó adaptarme, a nivel competencia sí, eran equipos fuertes y siempre me costó al ser también la única mujer en el equipo" "No me costó adaptarme, a nivel competencia sí, eran equipos fuertes y siempre me costó al ser también la única mujer en el equipo"