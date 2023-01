La conmovedora historia que hizo emocionar a Lionel Messi: una estampita con su cara y las palabras a una argentina

El amor por Lionel Messi no conoce límites. No hay un ser humano no caiga rendido a sus pies, por su persona, por su fútbol o por su 'solo ser'. El Mundial de Qatar nos dejó muchísimas enseñanzas y se cumplió el objetivo de todos, que era salir campeón. La 'Pulga' levantó la copa, los millones de argentinos desbordaron el planeta y las promesas se empezaron a cumplir. La conmovedora historia que hizo emocionar a Messi: una estampita con su cara y las palabras a una argentina.