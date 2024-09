La confesión de Armani tras no ser convocado por Scaloni para la Selección

"Comienza un nuevo proceso y hay chicos más jóvenes que merecen tener la oportunidad. Lo disfruté muchísimo porque fueron muchos años, desde el 2018 cuando llegué a River. Me tocó vivir el mejor momento de la Selección: ganamos todo y lo disfruté muchísimo. Desde 2018 cuando llegué a River que no paré, tuve poco descanso pero lo disfruté muchísimo y estoy agradecido con los compañeros que me brindaron respeto, afecto y cariño", agregó.

image.png Armani en la Selección

A partir de ahora, Armani expresó que será un fanático más: "Claro que voy a apoyar a la Selección y a mis compañeros a pesar de que vayamos a estar concentrados en Pilar fue la mejor etapa de la historia. Les mando un gran cariño. Siempre va a estar el cariño para mis compañeros de la Selección, fueron muchos años con momentos muy lindos"

Con la camiseta argentina, el arquero disputó 19 partidos y fue parte de los planteles que conquistaron el Mundial de Qatar 2022, dos ediciones de la Copa América, las de 2021 y 2024, así como la Finalissima en 2022. En todas esas competiciones, el portero titular fue Emiliano Martínez y Armani jugó un encuentro en la Copa América de 2021, ante Bolivia. También formó en dos partidos del Mundial de Rusia 2018 y seis en la Copa América 2019, disputada en Brasil.