La Asociación Internacional de Boxeo premiará a la italiana que peleó con la argelina como campeona olímpica

"No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan al boxeo femenino. Sólo los deportistas que cumplen los requisitos deberían competir en el 'ring' por el bien de la seguridad", indicó Kremlev. El dirigente dijo que la IBA apoyará también a la uzbeka Sitora Turdibekova, que cayó por unanimidad ante la taiwanesa Lin Yu-ting, quien también fue considerada no elegible por la IBA en 2023.

El COI y París 2024 publicaron el pasado viernes un comunicado en el que señalaban que "todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo" de los Juegos "cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)".

Tras el caso Imane Khelif en los Juegos Olímpicos, Angela Carini anunció su retiro

En diálogo con el medio La Stampa, de su país, y tras su abandono en los octavos de final de la categoría 66kg de los Juegos Olímpicos, Carini fue tajante respecto a su futuro. "Digo adiós al boxeo", manifestó.

La italiana fue protagonista indirecta de la gran polémica acerca de la presencia de Imane Khelif en el boxeo femenino de París 2024. Tras apenas 46 segundos de combate, decidió abandonar y, visiblemente ofuscada, dejó el ring sin saludar a su rival, algo de lo que luego se arrepentiría.

Así lo explicó: "Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante". Las imágenes mostraron que Carini no aceptó el saludo de Khelif y se la escuchó gritar: "No es justo, no es justo", al momento del anuncio de la decisión de la pelea.

Sobre eso, la exboxeadora de 25 años aclaró: "No es justo porque me sacrifiqué por completo para estar aquí en mis primeros Juegos Olímpicos y en cambio no pude luchar".