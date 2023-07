Jugadoras sanjuaninas opinaron del debut de la Selección: "Banini más suelta y una Argentina más fuerte"

"Vi una Argentina diferente a la del Mundial pasado, un seleccionado con más juego, con más rodaje de pelota. Se enfrentaron a un rival muy duro, tenían unas delanteras y el medio campo muy rápido también. El planteo del equipo me gustó pero ante un equipo que tiene un rodaje muy rápido y sobre todo en mitad de cancha, hubiese formado con un 3-5- 3".

Además sobre la entrega que tuvo cada una por su sector, dijo: "Banini me hubiera gustado verla más suelta conjuntamente con Ippolito (Dalila), una jugadora como ella debió estar en cancha de entrada generando juego con las bandas. Me gustó el partido que jugó Larroquette, una jugadora indiscutida que no tuvo tanta llegada de pelota".

Por su parte, Karen Galeote (25), quien es jugadora de San Martín también concidió en que Estefanía Banini hubiese funcionado mejor si su juego pasaba por estar más suelta en la mitad, y no recostada sobre la banda izquierda.

"Queda un sabor amargo porque ellas son las que nos están representando y uno desea que les vaya bien en el Mundial. Yo creo que se planteó bien, por momentos tuvimos bastante la pelota. Banini para mí es una jugadora que daña más de enganche, tipo suelta. Faltó ser más eficaz a la hora de definir".

En cuanto a la entrega o al proyecto en las anteriores competencias dijo: "Ahora estamos mucho mejor".

Por último, Mónica Vela, DT de Palermo Sport Club, hizo su análisis de entrenadora con Tiempo de San Juan sobre cómo vio el debut de la Selección en el Mundial.

"Se hizo un buen planteo, y que te hagan un gol en los últimos minutos, te pone triste. Yo siento una satisfacción de cómo jugó Argentina y de cómo se presentó en este Mundial, que comparado con los anteriores es un equipo que triangula y que va para adelante".

Nuestro equipo está listo para dar batalla y es así como va a salir a jugar el próximo partido. Tenemos buenas jugadoras

Además, Vela, histórica jugadora de Palermo y ahora entrenadora del primer equipo, expresó: "Nos faltó un cambio de frente, creo que jugamos mucho por el lateral de Banini, deberíamos haber cambiado al otro lateral más allá de que era más defensivo, o hacerlo por el medio".