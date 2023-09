José Luis Páez: de la pieza de adobe y patines prestados a gloria del hockey

"En mi vida siempre tuve un perfil muy bajo. Me han catalogado de estar en lo más alto, pero nunca me gustó. Me da vergüenza que lo digan", confiesa José Luis Páez en una entrevista a fondo con Paren las Rotativas. Pese a haber estado en la cima del hockey sobre patines, de haberlo ganado todo en Europa y con la Selección Argentina, como jugador y entrenador, el "Negro" prefiere conservar el perfil que adquirió de niño, cuando con escasos recursos y mucho talento empezó a escribir una historia grande en el club de la Villa Mallea.